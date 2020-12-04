Дмитро Кулеба також пояснив, чому закривалося транспортне сполучення під час карантину навесні.

Закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні недоцільно.

Це також стосується заборони на в'їзд іноземців в Україну, заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише РБК-Україна.

"Моя позиція як міністра закордонних справ - закривати кордони або обмежувати авіасполучення зараз недоцільно. І поки локдаун не загрожує відпочинку за кордоном", - сказав Кулеба.

При цьому він підкреслив, що остаточне рішення щодо карантинних заходів буде колегіально прийматися всім складом уряду.

Кулеба також пояснив різницю між карантинними заходами, які вводилися навесні під час локдауну і тими, які можуть бути введені зараз.

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"Навесні вірусу в країні ще не було, і завдання було в тому, щоб перекрити канали його можливого потрапляння на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Зараз ситуація відрізняється. Вірус вже є всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", - заявив міністр.

Локдаун в Україні: що вже відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.

У "Слузі народу" пояснили, що ввести суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.

4 грудня Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я України запропонує уряду ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю три тижні.

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Автор: Олександр Топчій