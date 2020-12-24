Очільник МЗС сподівається, що у ситуації з пандемією коронавірусу не станеться форс-мажорної ситуації, що може вплинути на перегляд урядового рішення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що уряд не планує запроваджувати обмеження на подорожі, в тому числі авіасполучення, на новорічні свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн брифінгу.

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"Наступна тема, я думаю турбує багатьох - це плани щодо припинення авіасполучення через пандемію, або обмеження подорожей на час свят. Я хочу скористатися цією нагодою і запевнити, що таких планів немає", - сказав очільник МЗС.

"Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята, і не планує запроваджувати якісь обмеження на авіасполучення", - запевнив міністр.

При цьому, він звернувся до українців з проханням пам'ятати, що пандемія вирує, і дотримуватися максимальних заходів безпеки під час подорожей.

"Будемо сподіватися, що нічого форс-мажорного не станеться у найближчі тижні у світі. Я маю на увазі, форс-мажорів, пов'язаних з пандемією, і нам не доведеться переглядати це рішення. Але зараз позиція уряду є такою", - додав Кулеба.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

Окрім цього, Уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Віталій Саєнко