У разі введення локдауну в Україні, найімовірніше, не обмежуватимуть роботу аеропортів.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "РБК-Україна".
За словами глави МЗС, цієї позиції дотримується він особисто, вважаючи закриття аеропортів і заборони на в'їзд іноземців в Україну недоцільним.
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"Поясню логіку. Навесні вірусу в країні ще не було, і завдання було в тому, щоб перекрити канали його можливого потрапляння на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Зараз ситуація відрізняється. Вірус вже всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", - розповів Кулеба.
Міністр запевняє, що закордонному відпочинку українців локдаун не загрожує.
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