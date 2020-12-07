Міністр розповів, чи буде Україна закривати кордон і обмежувати роботу аеропортів.

У разі введення локдауну в Україні, найімовірніше, не обмежуватимуть роботу аеропортів.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "РБК-Україна".

За словами глави МЗС, цієї позиції дотримується він особисто, вважаючи закриття аеропортів і заборони на в'їзд іноземців в Україну недоцільним.

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"Поясню логіку. Навесні вірусу в країні ще не було, і завдання було в тому, щоб перекрити канали його можливого потрапляння на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Зараз ситуація відрізняється. Вірус вже всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", - розповів Кулеба.

Міністр запевняє, що закордонному відпочинку українців локдаун не загрожує.

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Автор: Юрій Годован