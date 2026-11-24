Відстань між рядами крісел становитиме метр, нові сидіння матимуть підтримку для спини та ніг.

Німецька авіакомпанія Lufthansa наприкінці 2026 року відновить повноцінний бізнес-клас на європейських маршрутах, повідомляє Avianews. Перший літак з оновленим салоном вийде на рейси вже 16 грудня. Однак придбання квитка бізнес-класу ще не гарантуватиме пасажирам місця в новому салоні – за нього доведеться доплачувати окремо.

Для запуску послуги Lufthansa обрала шість середньомагістральних літаків попереднього покоління Airbus A320ceo. У них встановлять два ряди широких крісел за схемою 2+2 замість звичної конфігурації 3+3. Загалом кожен літак матиме вісім таких місць.

У компанії повідомили, що відстань між рядами крісел становитиме один метр. Нові сидіння також матимуть підтримку для спини та ніг.

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Наразі Lufthansa, як і більшість традиційних європейських авіакомпаній, використовує на рейсах у межах Європи звичайні крісла економкласу для пасажирів бізнес-класу. Головна відмінність полягає в тому, що середнє крісло в ряду з трьох місць блокують. Завдяки цьому пасажири можуть використовувати його для особистих речей і мають більше простору.

Lufthansa тестуватиме попит на нову послугу

Із лютого 2027 року авіакомпанія планує закріпити літаки з оновленим бізнес-класом за трьома маршрутами: з Франкфурта до Афін, Ніцци та Каїра. Таким чином Lufthansa хоче перевірити, чи готові пасажири платити за комфортніші крісла на середньомагістральних рейсах.

При цьому широкі крісла компанія пропонуватиме як додаткову послугу. Щоб скористатися ними, пасажирам потрібно буде не лише придбати квиток бізнес-класу, а й сплатити спеціальний збір.

Згідно з даними системи бронювання Lufthansa, доплата за місце в новому салоні в один бік становить:

на рейсі Франкфурт – Афіни – 139 євро;

на рейсі Франкфурт – Ніцца – 99 євро;

на рейсі Франкфурт – Каїр – 199 євро.

У 2025 році Lufthansa вже перевіряла попит на покращений бізнес-клас на рейсах своєї дочірньої авіакомпанії Eurowings. Тепер перевізник хоче з'ясувати, чи матиме така послуга успіх на його власних маршрутах.

Якщо пасажири будуть готові доплачувати за просторіші крісла навіть після придбання квитка бізнес-класу, Lufthansa може розширити географію послуги та збільшити кількість літаків з оновленим салоном.

Якими будуть ціни на авіаквитки в Європі у 2027 році - прогноз

Нагадаємо, у звіті Air Monitor 2027 від компанії American Express Global Business Travel прогнозується, що у 2027 році вартість квитків в економкласі на рейсах у межах Європи залишиться "загалом стабільною". Ба більш, ціни на квитки бізнес-класу можуть навіть трохи знизитися. Аналітики представили два варіанти прогнозу - нижню та верхню межі. Нижня - розрахована виходячи зі сценарію, за якого глобальна інфляція залишиться на рівні 4,1% – показника, прогнозованого Міжнародним валютним фондом на наступний рік.

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