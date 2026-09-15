5 головних експонатів Великого Єгипетського музею: заради них варто відвідати Гізу

Великий Єгипетський музей відкрився восени минулого року після понад 20 років будівництва.

Історія давньоєгипетської цивілізації є однією з головних загадок людства, яка й досі приваблює сотні вчених і мільйони туристів.

З осені минулого року у мандрівників з'явилася можливість ще краще ознайомитися з історією Стародавнього Єгипту, оскільки в Гізі нарешті відкрився грандіозний Великий Єгипетський музей (Grand Egyptian Museum).

Видання National Geographic відібрало п'ять головних експонатів, які туристам обов'язково варто знайти в музеї.

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1. Статуя Рамзеса II

Коли відвідувачі проходять крізь прикрашений ієрогліфами фасад музею до гучного вестибюля, їх зустрічає колосальна фігура одного з наймогутніших фараонів Єгипту Рамзеса II, створена 3200 років тому і висотою 11 метрів. Виявлена у 1820 році розколотою на шість частин, вона була відновлена та десятиліттями експонувалася в центрі Каїра. Коли розпочалося будівництво Великого Єгипетського музею, вона стала першим експонатом, доставленим туди – фактично, музей зводили навколо неї.

2. Маска Тутанхамона

Відкриття гробниці Тутанхамона в 1922 році викликало неймовірний сплеск інтересу до Стародавнього Єгипту в усьому світі. Загалом у музеї представлено понад 5000 предметів із гробниці юного царя, але головною перлиною колекції є похоронна маска з цільного золота, знайдена разом із мумією Тутанхамона. Після того як у 2014 році випадково було пошкоджено плетену бороду маски, її ретельно відреставрували, і тепер вона сяє у скляній вітрині на очах у довгої черги відвідувачів.

3. Сонячний човен Хеопса

Цей човен царя Хеопса, виготовлений з кедра приблизно у 2500 році до н. е., був виявлений у 1954 році поруч із Великою пірамідою Хеопса у вигляді 1200 окремих фрагментів. Зараз вона виставлена у величезній двоповерховій галереї з піднятими оглядовими майданчиками – судно було ретельно зібрано заново на основі археологічних записів. А оскільки стародавні єгиптяни вірили, що після смерті фараон приєднається до бога сонця Ра в його космічній подорожі по небу, археологи назвали цей човен "сонячним човном".

4. Статуя Хатшепсут

Хатшепсут була однією з небагатьох жінок, які взяли на себе всю повноту влади фараона в епоху, коли царська влада вважалася виключно чоловічою прерогативою (орієнтовно 1470 рік до н.е.). Щоб узаконити своє правління, Хатшепсут в офіційному мистецтві та написих зображувалася в образі правителя-чоловіка: вона приймала чоловічі титули й навіть носила накладну бороду, що й відображено в цій гранітній статуї.

5. Остракони

Хоча загальна увага зазвичай прикута до славетних правителів Єгипту, історії простих трудівників, які працювали в тіні великих пірамід, часто залишаються осторонь. Однак у залах, присвячених епосі Нового царства, вітрини заповнені остраконами – черепками кераміки з написами, що нагадують графіті. Будучи набагато дешевшою альтернативою папірусу, остракони слугували для фіксації подій повсякденного життя. Багато з цих артефактів, що були знайдені поблизу Луксора й нині зберігаються у Великому Єгипетському музеї, мають понад 3000 років. Колекція включає записи про поточні адміністративні справи – наприклад, списки робітників, які були відсутні через хворобу. Є навіть фрагмент, що містить скаргу на свекруху.

Історія відкриття Великого Єгипетського музею

Як повідомляв УНІАН.Туризм, 1 листопада 2025 року свої двері для туристів нарешті відкрив Великий Єгипетський музей, будівництво якого тривало понад 20 років. Спочатку його мали відкрити ще у 2013 році.

Музей розташований трохи більше ніж за кілометр від пірамід Гізи, а на його будівництво було витрачено близько 1 млрд доларів.

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