Відвідування музею буде під забороною з 9 листопада до 30 листопада.

Національний музей народної архітектури та побуту України у Києві (Пирогів) зачинили для відвідування через стрімке поширення коронавірусу.

Читайте такожВООЗ: пандемія коронавірусу в світі вийшла за рамки надзвичайної ситуаціїПро це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці музею.

Музей буде зачинений з 9 листопада до 30 листопада.

«Бережімо себе та наших близьких, дотримуючись маскового режиму, соціальної дистанції, всіх рекомендацій лікарів. Віримо, що вже невдовзі зможемо знову зустрітись», – говориться в повідомленні.

Коронавірус у Києві та в Україні: статистика

З початку пандемії у столиці зафіксували 44 920 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Померли 872 киянина.

Минулої доби коронавірус підтвердили у 748 осіб, 5 – померли.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 469 018 випадків хвороби, 209 143 людини одужали, 8 565 осіб – померли.

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Автор: Катерина Шварц