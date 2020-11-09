Музей у Пирогові закрили на карантин / фото facebook.com/pyrogiv

Національний музей народної архітектури та побуту України у Києві (Пирогів) зачинили для відвідування через стрімке поширення коронавірусу.

Читайте такожВООЗ: пандемія коронавірусу в світі вийшла за рамки надзвичайної ситуаціїПро це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці музею.  

Музей буде зачинений з 9 листопада до 30 листопада.

«Бережімо себе та наших близьких, дотримуючись  маскового режиму,  соціальної дистанції, всіх рекомендацій лікарів. Віримо, що вже невдовзі зможемо знову зустрітись», – говориться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц