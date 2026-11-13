У Києві відкрилася археологічна виставка, де можна побачити унікальні золоті монети (фото, відео)

Центральне місце в експозиції посідають десять золотих монет 1550-1648 років карбування з Нідерландів, Австрії та Угорщини.

13 листопада 2026 року в Національному заповіднику "Софія Київська" відбулося урочисте відкриття тимчасової археологічної виставки "Вічність, оплачена золотом… Поховальний комплекс XVII століття із Кременця".

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках експозиція відвідувачі зможуть побачити унікальний поховальний комплекс середини XVII століття, виявлений у серпні 2026 року під час археологічних досліджень Миколаївського собору в місті Кременець (Тернопільська область).

Знахідка має виняткову наукову цінність і є надзвичайно важливою не лише для української, а й для загальноєвропейської історико-культурної спадщини, зазначають історики.

Центральне місце в експозиції посідають десять золотих монет 1550-1648 років карбування з Нідерландів, Австрії та Угорщини. Вони є свідченням високого соціального статусу похованої особи.

Втім, як пояснив в коментарі кореспонденту УНІАН вчений секретар Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ковбаса, попри те, що монети ці зроблені з золота, насправді в ті часи їхня цінність була невелики. Наприклад, цих золотих монет навіть не вистачило б на те, щоб купити хорошого коня.

"Його (золото – ред.) дуже багато привозили з нового світу, а зерно стало фактично дорожче ніж золото. З Речі Посполитої почали вивозити на захід вивозити продовольство і завозити золото масово сюди... Тобто якщо вони могли дозволити собі в той час просто 30 грам золота поховати з людиною, мабудь це не так багато вже й важило", – зазначив Ковбаса.

Своєю чергою співробітниця інституту археології НАНУ Юлія Ушкова розповіла, що під час розкопок на території Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника в 2025-2026 роках в криптах було знайдено рештки кісток приблизно 200 людей. Причому близько 40% з них належили чоловікам, стільки ж дітям, а ось жінок було лише близько 16%. Втім, причину такого диспалансу вчені поки не встановили.

Водночас, зважаючи на особливості кісток, науковцям вдалося визначити, що більшість з похованих дорослих були вершниками.

Куди ще піти у Києві

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" туристам і вірянам нарешті стали доступні знамениті печери.

Крім того, кілька років тому туристи отримали можливість, вперше за 30 років, підніматися на Велику дзвіницю Києво-Печерської Лаври.

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