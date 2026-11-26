До рейтингу не увійшли держави, щодо яких діють офіційні рекомендації утриматися від подорожей через безпекову ситуацію.

Дедалі більше мандрівників шукають альтернативні місця для відпочинку – так звані приховані перлини, де ще не бували їхні друзі та знайомі. Як повідомляє Euronews, є країни, куди щороку приїжджає менш ніж 3500 мандрівників, а також європейські держави, які поки не досягли позначки у 100 тисяч туристичних прибуттів.

Видання зібрало 13 найменш відвідуваних країн світу та розповіло, як дістатися до них з Європи. При цьому зі списку виключили держави, щодо яких діють офіційні рекомендації утриматися від подорожей, зокрема Судан і Сомалі.

Рейтинг очолила Тувалу, яка є найменш відвідуваною країною світу. Охочим побачити цю тихоокеанську державу варто поквапитися: за прогнозами, через підвищення рівня Світового океану до 2100 року до 95% її території може опинитися під водою.

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Також у списку – Екваторіальна Гвінея, що на західному узбережжі Африки між Камеруном і Габоном. Держава є одним із найбільших виробників нафти в Африці на південь від Сахари, тут можна побачити вулканічні вершини та мальовничі водоспади на острові Біоко. Працює Національний парк Монте-Ален, де мешкає 16 видів приматів, а також найбільша жаба у світі – жаба-голіаф. Крім того, Екваторіальна Гвінея відома місцями гніздування шкірястих черепах.

До переліку також потрапили Маршаллові Острови, територію яких у 1940-х і 1950-х роках США використовували для випробування ядерної зброї. Єдиним об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО в країні є ядерний полігон на атолі Бікіні, де досвідчені дайвери можуть досліджувати затонулі кораблі, зокрема авіаносець USS Saratoga.

Серед найменш відвідуваних держав також опинилися:

Туркменістан, столиця якого – Ашгабат – потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки найбільшій у світі щільності будівель, облицьованих білим мармуром;

Кірибаті – архіпелаг у Тихому океані;

острівна держава Тихого океану – Ніуе, яка особливо цікава для спостерігання за зорями;

Федеративні Штати Мікронезії, що складаються майже з 600 островів;

Соломонові Острови, де на острові Черепів зберігаються людські останки віком від 300 до 1000 років;

острівна держава Сан-Томе і Принсіпі;

Східний Тимор – одна з наймолодших держав світу, де дайвери можуть побачити найбільше різноманіття рифових риб;

Тонга, Палау та Молдова, яка відома своїм виноробством.

Наймодніші туристичні напрямки

Нагадаємо, дедалі більше мандрівників прагнуть відкривати для себе нові локації замість традиційних туристичних центрів, які вже добре відомі в усьому світі. За оцінкою Expedia, наймоднішим туристичним напрямком 2027 року стало озеро Тахо в американському штаті Каліфорнія.

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