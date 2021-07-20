Берег в Приморському Посаді, як і багато інших місць літнього відпочинку, завалений мертвими медузами.

Влада застосувала грейдер, щоб почистити від медуз відомий український курорт на Азовському морі - Приморський Посад.

Відео з прибиранням пляжу опублікувало місцеве видання РИА-Мелитополь.

На кадрах видно, що берег курортного села в Мелітопольському районі Запорізької області, як і багато інших місць літнього відпочинку, завалений мертвими медузами.

Для розчищення берега, аби відпочиваючі могли підійти до води, задіяли грейдер.

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Навала медуз в Азовському морі

На пляжах Азовського моря справжня навала медуз. Відпочиваючі на курортах в Мелітопольському районі скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання числа медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

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Автор: Денис Прядко