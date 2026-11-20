Платформа заборонила орендодавцям змушувати гостей прибирати за собою житло.

З 20 листопада 2026 року набули чинності нові правила платформи подобової оренди для туристів Airbnb, які забороняють власникам житла вимагати від гостей прибирати перед виселенням.

Зокрема, власники приватних апартаментів або будинків, які зазвичай включають у рахунок плату за прибирання, більше не можуть змушувати гостей мити за собою посуд, виносити сміття на вулицю, застеляти ліжка, прати білизну тощо.

Такі зміни платформа запровадила у відповідь на численні скарги туристів. Люди скаржилися, що подібні трудомісткі домашні роботи, які мають виконуватися орендодавцем, оскільки за це вже сплачено, забирають у них багато часу та спричиняють незручності.

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Тепер же господарям житла необхідно переглянути вимоги до гостей під час виїзду, щоб переконатися, що вони прості, розумні та не є "обтяжливими".

Наприклад, можна попросити гостей скласти використаний посуд у раковину (а не мити його) або зібрати рушники в певному місці (а не прати їх).

Також компанія рекомендує господарям детально викласти оновлені правила проживання та свої прохання на сторінці об'єкта – ще до того, як гість перейде до оформлення бронювання.

Однак, як пише The Independent, власники житла, як і слід було очікувати, залишилися незадоволені цим нововведенням. Більше того, деякі з них пригрозили бойкотувати платформу.

Дехто на знак протесту закрив свої об'єкти для нових замовлень. Також було запущено онлайн-петицію з проханням до Airbnb переглянути правила – вона вже зібрала понад 27 тисяч підписів.

Інші новини Airbnb

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше платформа Airbnb запропонувала туристам придбати страховку на випадок дощу. Поки що послуга доступна лише в деяких країнах Європи.

Також сервіс запустив нову послугу Airbnb Services, що дозволяє туристам наймати різних фахівців за місцем проживання: кухарів, фотографів, масажистів, персональних тренерів, перукарів, візажистів тощо.

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