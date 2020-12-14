Пандемія не обмежила українців у мріях.

Українці розповіли про свої бажання щодо святкування Нового року. Як показало опитування, думки людей розійшлися, але пандемічний досвід 2020 року явно відучив їх робити далекоглядні плани.

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Про це йшлося 13 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень. В опитуванні ТСН українці розповіли, що хочеться покинути "ось цю сірятину, слизоту і холоднечу, і зустріти Новий рік не з мискою олів'є біля телевізора з ялинкою, а десь на березі океану під пальмою, або хоча б під смерекою у наших рідних Карпатах".

"Пандемія не обмежила українців у мріях. Хтось все ж таки продовжує марити теплими краями з ялинкою на пляжі, а комусь достатньо і вогнища у сусідньому лісі. Трапилися й співрозмовники, хто зустріне свято на роботі. Утім у кожному слові відчувається якась непевність. Робити далекоглядні плани 2020 нас явно відучив", - йдеться у в сюжеті.

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Автор: Андрій Василюк