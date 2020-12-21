За словами міністра, рішення ще можуть змінити.

Україна поки не буде закривати авіаційне сполучення з Великобританією через ситуацію з мутацією коронавірусу, що склалася там. Раніше сьогодні в Офісі президента прогнозували, що буде ухвалене інше рішення.

Про це у соцмережі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також пояснив, чому влада ухвалила саме таке рішення.

Читайте такожУкраїнцям порадили утримуватись від поїздок до Британії через спалах нового типу коронавірусу

"Ми маємо візовий режим з Великою Британією, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули", - написав Криклій.

Влада, за його словами, вестиме моніторинг ситуації з коронавірусом у Великобританії й може змінити рішення у разі необхідності.

Мутований коронавірус у Британії: що відомо

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Юрій Годован