Тонкодзьобий кульон може зникнути у материковій Європі, Північній Африці та Західній Азії.

Королівське товариство захисту птахів (RSPB) заявило про загрозу вимирання тонкодзьобого кульона - прибережного птаха ряду сивкоподібних. Про це повідомляє IFL Science.

Зазначається, що цей птах колись мешкав у Сибіру. Коли інші птахи летіли на південь до тропіків або навіть Австралії, ці пернаті проводили відпочинок на Середземному морі.

Автори дослоідження вважають, що це "може здаватися вдалим вибором", враховуючи те, що відбувається з тропічними лісами.

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"Це перше відоме вимирання виду птахів із материкової Європи, Північної Африки та Західної Азії", - йдеться у заяві RSPB.

Науковці стверджують, що останнє підтверджене спостереження виду цих птахів відбулося в 1995 році в Марокко. Деякі види, які вважалися вимерлими, були знову знайдені, іноді в регіонах, де вони, за даними вчених, вони раніше не мешкали.

За словами співавтора дослідження Ніколи Крокфорд, це одна з найбільш трагічних історій, пов’язаних зі збереженням природи за століття:

"Як ми можемо очікувати, що країни за межами Європи виступлять за свій вид, коли наші порівняно багаті країни зазнали невдачі?".

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