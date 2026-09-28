'Як початок апокаліпсису': українка назвала 3 речі, які налякали її в Японії

Українка поділилася трьома особливостями повсякденного життя в Японії, які під час подорожі виявилися для неї найбільш незвичними та лячними.

Японію туристи часто уявляють як країну мегаполісів, швидкісних потягів, технологій та мальовничих сіл. Проте деякі особливості місцевого життя можуть здивувати іноземців, а подекуди навіть налякати.

Українка, яка побувала в Японії, розповіла у TikTok про три речі, які справили на неї найбільш моторошне враження.

Павуки, які живуть у будинках

Першим пунктом стали павуки-стрибуни. У Японії зафіксовано понад 100 унікальних видів цих павуків. Вони мають великі очі та короткі міцні ноги, а здобич ловлять не в павутині, а вистежують і наздоганяють стрибком.

Деякі види можуть жити безпосередньо в будинках і квартирах. Японці часто ставляться до них прихильно та сприймають як корисних мешканців оселі, а не шкідників.

Для туристів, які бояться павуків, така сусідська компанія може бути значно менш приємною.

Окремо українка згадала Heteropoda venatoria. Ці павуки також можуть жити в будинках, мають велике тіло та швидко пересуваються.

Футон замість звичного ліжка

Другим моментом стала традиція спати не на звичайному ліжку, а на футоні, який розкладають безпосередньо на татамі.

Для туристки така особливість виявилася ще більш моторошною з огляду на павуків, які можуть зустрічатися в оселях.

Водночас сьогодні далеко не всі японці сплять на підлозі. У сучасних будинках і квартирах звичайні ліжка досить поширені, тоді як футон частіше можна побачити у традиційних кімнатах, рьоканах та деяких гостьових будинках.

Порожні вулиці після 19:00

Ще однією несподіванкою для українки стала майже повна відсутність людей на вулицях після 19:00 у деяких місцевостях.

"На початках це дуже сильно лякає. Це виглядає як початок якогось апокаліпсису", – пояснила дівчина.

Причина полягає, зокрема, у графіку роботи магазинів у сільській місцевості. Частина з них може зачинятися вже о 18:00. Тому ввечері турист може побачити майже порожні торгові квартали, зачинені магазини та мало перехожих.

Новини туризму - досвід українців

Раніше УНІАН розповідав, як українка Анна Добровольська після трьох років життя у Болгарії переїхала до Грузії. Вона розповіла про свій досвід життя у Варні та Батумі й порівняла ціни, житло, продукти та побут у двох країнах.

Батумі виявився дешевшим за Варну за орендою житла, комунальними послугами, таксі та харчуванням, а також більш активним у повсякденному житті.

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