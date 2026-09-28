'Як початок апокаліпсису': українка назвала 3 речі, які налякали її в Японії

Японію туристи часто уявляють як країну мегаполісів, швидкісних потягів, технологій та мальовничих сіл. Проте деякі особливості місцевого життя можуть здивувати іноземців, а подекуди навіть налякати.
Українка, яка побувала в Японії, розповіла у TikTok про три речі, які справили на неї найбільш моторошне враження.
Павуки, які живуть у будинках
Першим пунктом стали павуки-стрибуни. У Японії зафіксовано понад 100 унікальних видів цих павуків. Вони мають великі очі та короткі міцні ноги, а здобич ловлять не в павутині, а вистежують і наздоганяють стрибком.
Деякі види можуть жити безпосередньо в будинках і квартирах. Японці часто ставляться до них прихильно та сприймають як корисних мешканців оселі, а не шкідників.
Для туристів, які бояться павуків, така сусідська компанія може бути значно менш приємною.
Окремо українка згадала Heteropoda venatoria. Ці павуки також можуть жити в будинках, мають велике тіло та швидко пересуваються.
Футон замість звичного ліжка
Другим моментом стала традиція спати не на звичайному ліжку, а на футоні, який розкладають безпосередньо на татамі.
Для туристки така особливість виявилася ще більш моторошною з огляду на павуків, які можуть зустрічатися в оселях.
Водночас сьогодні далеко не всі японці сплять на підлозі. У сучасних будинках і квартирах звичайні ліжка досить поширені, тоді як футон частіше можна побачити у традиційних кімнатах, рьоканах та деяких гостьових будинках.
Порожні вулиці після 19:00
Ще однією несподіванкою для українки стала майже повна відсутність людей на вулицях після 19:00 у деяких місцевостях.
"На початках це дуже сильно лякає. Це виглядає як початок якогось апокаліпсису", – пояснила дівчина.
Причина полягає, зокрема, у графіку роботи магазинів у сільській місцевості. Частина з них може зачинятися вже о 18:00. Тому ввечері турист може побачити майже порожні торгові квартали, зачинені магазини та мало перехожих.
Новини туризму - досвід українців
Раніше УНІАН розповідав, як українка Анна Добровольська після трьох років життя у Болгарії переїхала до Грузії. Вона розповіла про свій досвід життя у Варні та Батумі й порівняла ціни, житло, продукти та побут у двох країнах.
Батумі виявився дешевшим за Варну за орендою житла, комунальними послугами, таксі та харчуванням, а також більш активним у повсякденному житті.