Софія Давиденко

Загалом на програму на 2026–2028 роки виділили 56 мільйонів євро.

Влада Сардинії, великого італійського острова в Середземному морі, запустила програму, за якою новим мешканцям можуть виплатити до 30 тисяч євро безповоротної допомоги. Податися можуть і громадяни інших країн, але часу на це залишилося зовсім мало, пише Libertatea.

За інформацією програми, гроші призначені людям до 40 років, які переїжджають на острів і вже мають роботу. Базова сума становить 20 тисяч євро. Якщо ж людина оселиться в містечку чи селі, де живе менше ніж 5 тисяч осіб, виплата зросте до 30 тисяч.

Народитися на Сардинії для цього не обов'язково, адже можливість відкрита й для іноземців. Заявки приймають до 29 листопада лише через сертифіковану електронну пошту (PEC) на адресу san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it. Отримати гроші можуть навіть ті, хто переїхав на острів ще з 1 січня 2026 року.

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Підходять наймані працівники, фрилансери та підприємці. Найманим працівникам можна переїхати й працювати віддалено, перевестися в межах компанії або укласти новий договір. Головне, щоб робота була вже на момент подання заявки. Після схвалення треба протягом пів року оформити місце проживання на острові й прожити там щонайменше п'ять років.

Якщо грошей на всіх не вистачить, першими їх отримають медики та соцпрацівники. За попередними даними, саме їх на острові бракує найбільше, а деякі села в глибинці вже залишилися без сімейного лікаря.

Загалом на програму на 2026–2028 роки виділили 56 мільйонів євро, з них на перший рік лише 8 мільйонів. Італійська газета Avvenire підрахувала, що цього вистачить приблизно на 266–400 людей.

Президентка регіону Алессандра Тодде звернулася передусім до сардинців, які виїхали за кордон.

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"Від'їзд завжди має залишатися можливістю, але повернення має стати можливим вибором", – сказала Тодде.

За даними Національного інституту статистики Італії, лише за 2024 рік населення острова зменшилося на 8 072 людини. На одну жінку тут припадає в середньому 0,85 дитини, і це найнижчий показник в Італії.

Які ще країни заплатять за переїзд

Раніше Business Insider назвало шість мальовничих куточків світу, де новачкам доплачують за переїзд. Так, у швейцарському альпійському селі Альбінен дорослим пропонують по 25 тисяч франків, а за кожну дитину ще по 10 тисяч. А найщедріше платить Ірландія. Хто переїде на один із 30 островів, не з'єднаних із материком, може отримати до 70 тисяч євро.

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