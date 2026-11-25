Зростає інтерес до залізничних станцій, які обслуговують великі європейські тематичні парки.

Париж і Лондон залишаються "беззаперечними фаворитами" серед туристів, які подорожують потягами. Водночас дані міжнародної платформи з бронювання залізничних квитків Rail Europe свідчать про зростання інтересу до Равенни, Больцано, Лінца та міст, звідки зручно діставатися до тематичних парків, повідомляє Euronews.

Зазначається, що італійська Равенна увійшла до переліку європейських напрямків, пошукові запити щодо яких серед туристичних агентів і туроператорів зростають найшвидше.

"У звіті платформи з бронювання залізничних квитків проаналізували пошукові запити та бронювання за період із 1 жовтня 2025 року до 31 жовтня 2026 року. Дослідження також зафіксувало зростання інтересу до напрямків від італійських Альп до станції, що обслуговує паризький Діснейленд", – констатують автори.

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У Rail Europe зазначили, що Париж, Лондон і найбільші міста Італії залишаються фаворитами для залізничних подорожей. Однак результати дослідження свідчать, що наступний цікавий маршрут для туристів може починатися в менш очевидному місці – наприклад, із короткої поїздки до міста на сході Німеччини або сімейної подорожі до тематичного парку.

Равенна лідирує за завчасним бронюванням

Равенна, відома своїми вражаючими мозаїками, привертає дедалі більше уваги й вирізняється одразу за двома показниками дослідження.

Місто стало одним із напрямків, пошукові запити щодо яких серед туристичних агентів і туроператорів зростали найшвидше. Водночас пасажири, які бронювали квитки безпосередньо через Rail Europe, у середньому робили це за 57 днів до відправлення. Це найдовший середній термін завчасного бронювання, зафіксований у споживчому сегменті дослідження.

Ці два результати стосуються різних груп: в одному випадку аналізували, які напрямки шукали агенти й туроператори, в іншому – наскільки заздалегідь звичайні мандрівники бронювали поїздки.

Больцано та французькі Альпи привертають увагу туристів

Після зимових Олімпійських ігор 2026 року зріс інтерес туристичних агентів і туроператорів до Больцано в італійській провінції Південний Тіроль. В іншій частині північної Італії дедалі більше уваги привертає Бергамо.

У сусідній Франції серед напрямків, пошукові запити щодо яких на платформі зростали найшвидше, опинилися Шамбері та Гренобль.

Обидва міста є воротами до Французьких Альп. Туристи, які планують залізничну подорож із відвідуванням Франції та північної Італії, знову можуть скористатися маршрутом Париж – Мілан, який відновив роботу у 2025 році.

Тематичні парки та міські подорожі

Також звертається увага на ще одну тенденцію: зростає інтерес до залізничних станцій, які обслуговують великі європейські тематичні парки. Це помітно як серед звичайних мандрівників, так і серед туристичних фахівців.

Станція Рінгсгайм є залізничними воротами до німецького парку розваг Europa-Park, а станція Марн-ла-Валле обслуговує паризький Діснейленд.

"У цих випадках залізнична станція тісно пов’язана з враженнями, які прагне отримати мандрівник. Для туристичних фахівців знання про те, які станції привертають увагу, може бути таким самим корисним, як і розуміння популярності міст", – зазначили в Rail Europe.

Серед напрямків, пошукові запити щодо яких загалом зростали найшвидше, також опинилися австрійський Лінц і німецькі міста Лейпциг та Дрезден.

Фахівці відзначили серед місцевих принад концертні зали та різдвяні ярмарки, які можуть стати приводом для подорожі, присвяченої відвідуванню концерту або святковим вихідним.

Друге життя старого музею

Нагадаємо, музей, який уперше відчинив двері на Афінському Акрополі у 1874 році, відкрився після високотехнологічної реконструкції. Невелику кам’яну будівлю вважають найстарішим музеєм сучасної Греції. Він був закритий із 2007 року – за три роки до того, як країну охопила масштабна фінансова криза. Семирічна реставрація коштувала 6,2 млн євро. Роботи профінансували з державного бюджету та завдяки приватним пожертвам.

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