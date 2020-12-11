Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації туристам, які планують подорожі під час новорічних свят в умовах пандемії коронавірусу. Українцям необхідно перевірити інформацію про ситуацію з коронавірусом в тій країні, куди вони планують подорож, і дотримуватися правил безпеки.
Читайте такожУ Києві та Львові подорожчало житло на Новий рік: де найдешевше
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише РБК-Україна.
При цьому в МОЗ зазначили, що не рекомендують подорожі.
"Радимо утриматися від відповідних подорожей під час пандемії на ці новорічні канікули. Якщо ви вже вирішили поїхати, щоб побачити інформацію, яка ситуація в цій країні COVID-19, умови візиту до неї. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ. По-друге, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, поки ви будете перебувати в іншій країні", - заявив Степанов.
Нагадаємо, раніше в уряді анонсували посилення карантину в Україні після Нового року - нові обмеження введуть з 8 по 24 січня.
Туризм під час пандемії COVID-19: що варто знати
- На Закарпатті відкрили "найкрасивіший автомаршрут в Україні"
- Перехворіли коронавірусом мандрівники зможуть уникнути двотижневого карантину в Ісландії
- Названо найбезпечніші країни для туристів
- Україна оновила список країн "зеленої " і "червоної" зони: по прибуттю з Франції більше не доведеться йти на самоізоляцію
- У МЗС розповіли, коли в ЄС відкриють кордони для українців
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.