При цьому в МОЗ зазначили, що не рекомендують подорожі.

Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації туристам, які планують подорожі під час новорічних свят в умовах пандемії коронавірусу. Українцям необхідно перевірити інформацію про ситуацію з коронавірусом в тій країні, куди вони планують подорож, і дотримуватися правил безпеки.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише РБК-Україна.

При цьому в МОЗ зазначили, що не рекомендують подорожі.

"Радимо утриматися від відповідних подорожей під час пандемії на ці новорічні канікули. Якщо ви вже вирішили поїхати, щоб побачити інформацію, яка ситуація в цій країні COVID-19, умови візиту до неї. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ. По-друге, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, поки ви будете перебувати в іншій країні", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше в уряді анонсували посилення карантину в Україні після Нового року - нові обмеження введуть з 8 по 24 січня.

Туризм під час пандемії COVID-19: що варто знати

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Автор: УНІАН