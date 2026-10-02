Популярні серед українців зимові напрямки стягуватимуть з туристів додаткову плату

Запровадження обов’язкового страхування зумовлене новими правилами.

Тепер усі відвідувачі Танзанії та Занзібару зобов’язані оплатити обов’язкову туристичну страховку для в’їзду в країну. Про це пише The Independent.

З 1 жовтня запроваджується обов’язковий страховий поліс вартістю 44 долари США (майже 2 тисячі гривень) для всіх туристів віком від 18 років. Мандрівники можуть придбати страховку онлайн або безпосередньо в пункті в’їзду після прибуття до Танзанії.

Зазначається, що ті, хто прибуває на материкову частину Танзанії, повинні оформити туристичну страховку в компанії National Insurance Corporation (NIC) на весь термін перебування (до 92 днів), а інші страхові поліси не приймаються.

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Аналогічні правила діють і для тих, хто прибуває на Занзібар: там страховку можна оформити в компанії Zanzibar Insurance Corporation (ZIC).

У 2025 році Танзанія прийняла 2,29 мільйона іноземних туристів. Як підтвердили в NIC, іноземним туристам, які планують відвідати як материкову частину Танзанії, так і Занзібар, не потрібно купувати два окремі страхові поліси.

Важливо, що запровадження обов’язкового страхування зумовлене новими правилами, затвердженими Міністерством фінансів Танзанії 4 вересня.

Для сімей та туристичних груп передбачені пільгові тарифи. Вартість страховки для дітей віком від 3 до 17 років становить 22 долари США (майже тисяча гривень), при цьому для великих груп діють знижки в розмірі 10%. У компанії NIC заявили:

"Кожному, хто готується відкрити для себе Танзанію, ми хочемо сказати: приїжджайте за пригодами. Приїжджайте у справах. Приїжджайте заради наших людей, культури, дикої природи та незабутніх вражень. І куди б не привела вас подорож, нехай вона буде спокійною та безтурботною. Адже хороша страховка - це не просто наявність поліса. Це впевненість у тому, що в разі непередбаченої ситуації вам обов’язково допоможуть".

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