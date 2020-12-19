Режим надзвичайної ситуації в країні також подовжили до кінця зими.

Від сьогодні, 19 грудня, в Україні діятиме оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року. У межах цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати у режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".

Читайте такожУ МОЗ дали рекомендації туристам під час новорічних свят

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Так, "помаранчева" зона поділена на два етапи: від 19 грудня 2020-го до 7 січня 2021 року і від 25 січня до 28 лютого 2021 року.

"Червона" зона триватиме від 8 січня до 24 січня 2021 року.

Зазначається, що правила роботи деяких установ змінилися, у порівнянні з попередніми карантинними обмеженнями. Чим вони відрізняються, які заклади культури будуть працювати, а які, вимушено, ні – детальніше нижче.

19 грудня 2020-го – 07 січня 2021 року та 25 січня 2021-го – 28 лютого 2021 року буде дозволено працювати усім закладам культури, релігійним установам, культурним спорудам та кінотеатрам за виконання наступних карантинних умов:

проведення масових культурних заходів із заповненням до 20 осіб з дистанцією не менше 1,5 м;

релігійні заходи в культових спорудах 1 особа на 5 кв. м, на відкритому повітрі – дистанція 1,5 м;

приймання відвідувачів кінотеатрам та усіма закладами культури з 50%-ю наповненістю залів (розміщення має здійснюватися з вільним місцем поруч, спереду та позаду);

відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, із обмеженням розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі;

працювати готелям, санаторно-курортним закладам, крім інших закладів, що надають послуги із тимчасового розміщення.

Від 08 січня до 24 січня 2021 року будуть дозволені:

робота історико-культурних заповідників;

проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях);

виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроектів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику);

робота готелів, зокрема, робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях від 06:00 до 11:00, а за замовленням клієнтів в готельний номер – цілодобово;

робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;

організація новорічних та різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків, включаючи продуктові).

Заборонено:

приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам;

проводити масові, культурні та розважальні заходи.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про посилення карантину в Україні від 8 до 24 січня включно 2021 року. Відповідну постанову Кабмін затвердив під час позачергового засідання 9 грудня. Також вона передбачає і подовження режиму надзвичайної ситуації та дії обмежень "помаранчевої" зони, які діють і зараз, до 28 лютого.

Локдаун в Україні: що відомо

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН