Від сьогодні, 19 грудня, в Україні діятиме оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року. У межах цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати у режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.
Так, "помаранчева" зона поділена на два етапи: від 19 грудня 2020-го до 7 січня 2021 року і від 25 січня до 28 лютого 2021 року.
"Червона" зона триватиме від 8 січня до 24 січня 2021 року.
Зазначається, що правила роботи деяких установ змінилися, у порівнянні з попередніми карантинними обмеженнями. Чим вони відрізняються, які заклади культури будуть працювати, а які, вимушено, ні – детальніше нижче.
19 грудня 2020-го – 07 січня 2021 року та 25 січня 2021-го – 28 лютого 2021 року буде дозволено працювати усім закладам культури, релігійним установам, культурним спорудам та кінотеатрам за виконання наступних карантинних умов:
- проведення масових культурних заходів із заповненням до 20 осіб з дистанцією не менше 1,5 м;
- релігійні заходи в культових спорудах 1 особа на 5 кв. м, на відкритому повітрі – дистанція 1,5 м;
- приймання відвідувачів кінотеатрам та усіма закладами культури з 50%-ю наповненістю залів (розміщення має здійснюватися з вільним місцем поруч, спереду та позаду);
- відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, із обмеженням розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі;
- працювати готелям, санаторно-курортним закладам, крім інших закладів, що надають послуги із тимчасового розміщення.
Від 08 січня до 24 січня 2021 року будуть дозволені:
- робота історико-культурних заповідників;
- проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях);
- виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроектів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику);
- робота готелів, зокрема, робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях від 06:00 до 11:00, а за замовленням клієнтів в готельний номер – цілодобово;
- робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;
- організація новорічних та різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків, включаючи продуктові).
Заборонено:
- приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам;
- проводити масові, культурні та розважальні заходи.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про посилення карантину в Україні від 8 до 24 січня включно 2021 року. Відповідну постанову Кабмін затвердив під час позачергового засідання 9 грудня. Також вона передбачає і подовження режиму надзвичайної ситуації та дії обмежень "помаранчевої" зони, які діють і зараз, до 28 лютого.
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