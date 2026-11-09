Поцілунки, взуття і запізнення: дослідники розповіли, як не осоромитися в Європі

Нове опитування показало, які правила етикету варто знати мандрівникам перед поїздкою.

Поцілунок у щоку, завчасний прихід на зустріч або їжа, залишена на тарілці, – ці, здавалося б, незначні жести в різних країнах Європи можуть мати зовсім різне значення, повідомляє Euronews.

Нове дослідження визначило правила поведінки, які варто враховувати туристам: від привітання незнайомців до манер за обіднім столом. Хоча може здаватися, що етикет не має великого значення, під час подорожей важливо зважати на місцеві звичаї, щоб виявляти ввічливість, розуміння та повагу до людей.

"Дедалі більше людей усвідомлюють важливість правил поведінки. За даними дослідження, станом на вересень 2026 року хештег #etiquette у TikTok набрав близько 4,4 млрд переглядів, а кількість пошукових запитів за фразою "як дотримуватися хорошого етикету" за останній рік зросла на 373%", - зазначили автори.

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В Європі правила поведінки можуть змінюватися від країни до країни, тому мандрівникам варто заздалегідь ознайомитися з місцевими традиціями, щоб не потрапити в незручну ситуацію.

Компанія Preply, онлайн-платформа для вивчення мов і пошуку репетиторів, проаналізувала відкриті дані та опитала 1600 жителів 27 європейських країн. Результати дослідження спростували деякі поширені уявлення про європейський етикет.

Як правильно вітатися

Може здаватися, що поцілунки в щоку – звична форма привітання в Європі. Однак насправді ця традиція поширена значно менше, ніж можна подумати. Так, у 23 із 27 країн більшість опитаних заявили, що чекатимуть, поки співрозмовник першим запропонує обмінятися двома поцілунками в щоку. У середньому по Європі такої позиції дотримуються 85% респондентів, а в Данії, Естонії, Швеції та Словенії опитані взагалі заявили, що відмовилися б від такого привітання.

Знімати взуття в гостях чи ні

Хоча не в усіх країнах до цього ставляться так суворо, як у Швеції, де 100% учасників опитування назвали знімання взуття обов'язковим, загалом така практика поширена по всій Європі.

У 24 із 27 країн більшість респондентів заявили, що знімають взуття, коли приходять у гості. Особливо суворо цього правила дотримуються в багатьох країнах Північної Європи. Натомість в Іспанії, Італії та Португалії переважає протилежна думка: там воліють залишатися у взутті навіть у приміщенні. Можливо, це пов'язано з теплішим кліматом і меншою кількістю килимів у будинках.

Цікаво, що результати також виявили вікову різницю. Більшість опитаних віком від 18 до 34 років заявили, що завжди знімають взуття. Натомість люди віком від 35 до 54 років воліють чекати, поки господарі самі попросять їх це зробити.

Чи потрібно приносити подарунок господарям

Більшість людей приємно здивує подарунок від гостя, однак ставлення до такого жесту в різних країнах відмінюється. Понад половина учасників опитування вважають, що приходити в гості з подарунком – це звична практика. Ще третина заявили, що дарують щось господарям лише з особливої нагоди. Тільки у Фінляндії більшість респондентів відповіли, що ніколи не приносять подарунків під час візиту.

Дослідження також показало, що жителі 17 із 27 країн найімовірніше принесли б у гості пляшку вина або букет квітів. Водночас у дев'яти з цих країн, зокрема в Австрії, Великій Британії та Іспанії, такий жест вважають доречним переважно з особливої нагоди.

Чому варто доїдати все на тарілці

Попри розбіжності в поглядах на більшість правил етикету, в усіх 27 країнах Європи доїдати їжу вважають проявом поваги до господарів. Такий жест сприймають як визнання зусиль людини, яка готувала частування. Серед опитаних чоловіків 82% заявили, що завжди доїдають страви, тоді як серед жінок цей показник становив 75%.

Деякі учасниці опитування пояснили, що навмисно залишають на тарілці трохи їжі, можливо, вважаючи це проявом ввічливості.

Пунктуальність: коли краще приходити

За даними Preply, за останній рік кількість пошукових запитів у світі за фразою "краще приходити вчасно, завчасно чи із запізненням?" зросла на 66%. Водночас результати опитування свідчать, що однозначної відповіді на це запитання немає.

У 23 із 27 країн більшість респондентів віддали перевагу приходу точно в призначений час. Особливо важливою пунктуальність вважають у Греції.

Водночас 35% чоловіків заявили, що воліють приходити завчасно. Серед жінок частіше зустрічалася позиція, що краще з'явитися саме вчасно. В Чехії, Німеччині, Польщі та Франції опитані також частіше обирали варіант прийти раніше. Крім того, дослідження показало, що самотні люди вдвічі частіше схильні запізнюватися. А тим, хто має дітей, особливо складно дотримуватися чіткого графіка.

Що варто знати під час мандрівки - більше порад

Нагадаємо, туристів закликають одразу знімати декоративні доріжки з готельних ліжок - блогер на YouTube пояснив, що мандрівникам варто це робити відразу після заселення, бо цей елемент інтер’єру може бути значно бруднішим, ніж здається. Декоративна доріжка – смужка щільної кольорової тканини, яку кладуть упоперек ліжка біля його нижнього краю.

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