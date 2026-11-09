Один із найатмосферніших різдвяних ярмарків Європи працює лише один день: де він розташований

Там мешкає лише кілька сотень людей, однак щороку населений пункт приймає близько мільйона туристів з усього світу.

Один із найатмосферніших різдвяних ярмарків Європи працює лише один день на рік – йдеться про різдвяний базар в австрійському містечку Гальштат, який щороку проводять 8 грудня. Як пише Express, це автентичний захід, організований місцевою громадою.

Ярмарок розгортається на невеликій площі мальовничого Гальштата і триває лише один день, оскільки приурочений до католицького свята Непорочного Зачаття Діви Марії. В Австрії цей день є державним вихідним, пояснює видання.

У містечку проживає лише кілька сотень людей, однак щороку воно приймає близько мільйона туристів з усього світу. Попри скромні масштаби ярмарку, його дерев’яні торговельні ятки на брукованій площі, оточеній будинками пастельних кольорів, створюють особливу атмосферу. Завдяки цьому Гальштат вважають одним із найчарівніших місць для зимового відпочинку.

Відео дня

Експерт із подорожей, який нещодавно побував у містечку, поділився враженнями у блозі In Old Cities. За його словами, серед понад 20 різдвяних ярмарків, які він відвідав протягом місяця в Угорщині, Словаччині, Австрії та Німеччині, невеликий і самобутній базар у Гальштаті став одним із найулюбленіших.

Туристи також діляться позитивними відгуками про це місце в соцмережах.

"Ми були там минулого року. Ярмарок невеликий і затишний. Магазини працювали, ми залишилися на ніч, піднялися фунікулером до оглядового майданчика, придбали місцеві прикраси та подарунки, скуштували їжу. Це неймовірно красиве місце", – написав один із відвідувачів у Facebook.

На платформі TripAdvisor мандрівники описують Гальштат як містечко ніби з казки.

"Більшість людей бачили приголомшливу красу Гальштата на сторінках туристичних путівників або в інтернеті. Однак, щоб повною мірою оцінити одне з найкрасивіших містечок світу, варто обов’язково прогулятися його старою частиною", – зазначив один із туристів.

За його словами, усе містечко нагадує ілюстрації з дитячих казок, а компактний історичний центр можна легко оглянути самостійно, без екскурсовода.

У самому серці старого міста розташована ринкова площа Марктплац. Тут зосереджені традиційні крамниці та ресторани, де туристи можуть придбати сувеніри, скуштувати місцеві страви й насолодитися неповторною атмосферою Гальштата.

5 казкових різдвяних ярмарків Європи

Нагадаємо, провідний автор Travel Off Path Вінісіус Коста, який побував на понад 40 різдвяних ярмарках, порадив відмовитися від традиційних туристичних центрів на кшталт Страсбурга, Кельна та Відня й обрати менші та затишніші ярмарки. Адже там значно менший ризик зіткнутися з величезними натовпами та нескінченними чергами. Зокрема, мандрівник назвав п'ять своїх улюблених різдвяних напрямків у Європі, де можна відчути атмосферу Старого Світу, випити глінтвейну і відпочити без зайвої метушні. Серед лідерів – Загреб (Хорватія), де святкують з 28 листопада 2026 року до 7 січня 2027 року.

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