За неповторною святковою атмосферою досвідчені мандрівники радять цієї зими вирушати до Румунії.

Різдвяний ярмарок у румунському місті Крайова, який вважається одним з найбільших у Європі, визнали найкращим на континенті цього року.

Такого висновку дійшов впливовий туристичний портал Europe's Best Destinations, провівши опитування серед мандрівників з 176 країн – загалом було враховано майже 2 мільйони голосів.

"Деякі різдвяні ярмарки займають лише одну площу, тоді як Крайова перетворює весь центр міста на справжній різдвяний світ. Здобувши дві перемоги та п'ять років поспіль посідаючи призові місця в рейтингу найкращих різдвяних ярмарків Європи, це румунське місто стало справжнім улюбленцем мандрівників. У 2025 році захід відвідало понад 2,5 мільйона гостей", – зазначають укладачі рейтингу.

Відео дня

Цього року святкове містечко у центрі Крайової має тематику "Королівство ельфів", воно працюватиме з 13 листопада 2026 року по 3 січня 2027 року. Понад два мільйони різдвяних вогнів освітлюють святковий маршрут, який цього року доповнено двома новими тематичними зонами.

Водночас родзинкою цьогорічної різдвяної ялинки у Крайовій став мініатюрний потяг, що везе подарунки серед гілок.

Тим часом у святкових дерев'яних будиночках понад 100 продавців пропонують традиційні делікатеси з регіону Олтенія, сезонні солодощі, страви вуличної кухні з різних куточків світу та подарунки ручної роботи.

Також невід'ємною частиною святкувань у Крайовій є румунські колядки, живі концерти та тематичні вистави.

Експерти радять виділяти на відвідування різдвяного ярмарку в Крайовій цілий день і залишатися там до вечора, щоб встигнути роздивитися будиночки ельфів при денному світлі, скуштувати місцеві страви на вечерю, а потім повернутися до "Фабрики іграшок", коли місто засяє тисячами вогнів.

Зауважимо, що відстань до Крайової з українських Чернівців становить близько 770 кілометрів, які можна подолати приблизно за 10 годин, без урахування затримок на кордоні.

Загалом же до рейтингу потрапили 20 різдвяних ярмарків по всій Європі.

Найкращі різдвяні ярмарки Європи 2026-2027

Куди ще можна поїхати на Різдво цього року

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали найдоступніші за ціною різдвяні ярмарки Європи цього року. Очолили його румунські міста Сібіу, Брашов та Крайова.

Тим часом американка Гелен Сула, яка за своє життя відвідала понад 100 різдвяних ярмарок Європи, назвала чотири найгірші з них. Одночасно вона росповіла, куди краще вирушити на Різдво за неповторною атмосферою.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.