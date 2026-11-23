Аналітики прогнозують, що наступного року ціни на авіаквитки в Європі зростуть лише на 0,3-0,4%.

На тлі паливної кризи, спричиненої війною в Ірані, протягом останніх півроку лунало чимало страшних прогнозів про те, що ціни на авіаквитки у 2027 році різко зростуть.

Однак у свіжому звіті Air Monitor 2027 від компанії American Express Global Business Travel (Amex GBT) прогнозується, що вартість квитків в економкласі на рейсах у межах Європи наступного року залишиться "загалом стабільною", а ціни на квитки бізнес-класу можуть навіть трохи знизитися, пише Euronews Travel.

У звіті представлено два варіанти прогнозу (нижню та верхню межі). Нижня межа розрахована виходячи зі сценарію, за якого глобальна інфляція залишиться на рівні 4,1% – показника, прогнозованого Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 2027 рік.

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Згідно з цим прогнозом, вартість квитків економ-класу на рейсах у межах Європи зросте на 0,3-0,4%, а квитки в преміум-економ-класі можуть подорожчати на 0,9-1,1%. Що стосується бізнес-класу, то тут ціни можуть або знизитися на 1,5%, або зрости на 0,3%.

Схожа ситуація спостерігається й для рейсів з Європи до Азії: очікується зростання цін в економ-класі на 0,3-0,4%, а вартість квитків у преміум-економкласі залишиться на колишньому рівні або знизиться на 0,1%, тоді як у бізнес-класі тарифи зростуть на 2,2-2,8%.

Для тих, хто прямує до Північної Америки, квитки економ-класу можуть подорожчати на 0,6-0,8%, преміум-економ-класу – на 1,5-1,9%, а бізнес-класу – на 3,4-4,3%.

На рейсах з Європи до Південної Америки прогнозується зростання цін на 1,8-2,3% в економ-класі, на 0,6-0,8% – у преміум-економ-класі та на 2-2,5% – у бізнес-класі.

У напрямку Африки очікується зростання вартості квитків економ-класу на 0,6-0,8%, а бізнес-класу – на 2,2-2,8%, а вартість авіаквитків до Австралії в економкласі може змінитися в діапазоні від -3,9% до +1%. Ціни в преміум-економкласі можуть зрости на 2,2-2,8%, а в бізнес-класі – на 2,1-2,6%.

Тим часом вартість перельотів на Близький Схід може збільшитися: в економ-класі – на 1,4-1,8%, у преміум-економ-класі – на 1-1,3%, а в бізнес-класі – на 1,5-1,9%.

Авіаційна криза через війну в Ірані

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі заявляв, що у 2027 році ціни на квитки в Європі зростуть приблизно на 20%.

При цьому багато авіакомпаній були змушені вдатися до заходів жорсткої економії, щоб мінімізувати наслідки паливної кризи для галузі.

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