Ryanair подовжив час онлайн-реєстрації на рейс: коли тепер можна зареєструватися

Бюджетний авіаперевізник продовжує змінювати правила.

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair утричі збільшила термін безкоштовної онлайн-реєстрації пасажирів, які не оплатили вибір місця в літаку, пише Avianews.

Тепер такі мандрівники можуть зареєструватися на рейс і отримати посадковий талон за 72 години до вильоту, а не за 24 години, як було раніше. При цьому час закриття онлайн-реєстрації залишився незмінним – за 2 години до вильоту.

Пасажири, які оплатили вибір місця в літаку або придбали квиток із включеним місцем, можуть зареєструватися на рейс за 60 днів до вильоту. Для них нічого не змінилося.

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Зазначається, що це зручно для коротких поїздок в обидва боки. Ще до вильоту літака пасажир уже має на руках посадкові талони на рейс туди й назад. Однак авіакомпанія, як і раніше, розподіляє місця пасажирам у довільному порядку.

Чи буде реакція з боку Wizz Air

Автори зазначили, що Ryanair і Wizz Air використовують схожу бізнес-модель. Часто зміна правил одного лоукосту призводить до реакції конкурента.

Але поки що Wizz Air зберігає колишні умови. Пасажири, які не оплачують вибір місця, можуть пройти безкоштовну онлайн-реєстрацію за 24 години до вильоту. Вона закривається за 3 години до відправлення літака.

Нові правила Ryanair

Нагадаємо, що з 10 листопада 2026 року набули чинності нові правила Ryanair щодо перевезення багажу. Стійки реєстрації багажу Ryanair в аеропортах тепер закриваються за 60 хвилин до запланованого часу вильоту, а не за 40 хвилин, як раніше.

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