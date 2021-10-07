Рейс буде виконуватися два рази на тиждень щочетверга та щонеділі.

Лоукостер Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.

Рейс буде виконуватися два рази на тиждень щочетверга та щонеділі. Про це повідомляє Avianews.com.

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Орієнтовна ціна квитків становить від 28 євро в один бік з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі.

За найнижчим тарифом value пасажир може взяти з собою в салон літака один предмет з габаритами до 40х25х20 см без обмеження по вазі.

Розклад рейсів Венеція-Одеса-Венеція Ryanair:

Венеція 15:50 → Одеса 19:10, четвер

Венеція 18:20 → Одеса 21:40, неділя

Одеса 19:45 → Венеція 21:05, четвер

Одеса 22:15 → Венеція 23:35, неділя

Ryanair і Україна:

17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.

23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.

3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер. Запуск рейсу запланований на 5 листопада.

Автор: Олена Коваленко