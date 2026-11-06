Справжні шедеври: де знаходиться найкращий ресторан у світі та чим він дивує

В одному із закладів немає звичних курсів страв – гостям пропонують 50 так званих "вражень", розділених на кілька актів.

Оприлюднено престижний щорічний рейтинг 50 найкращих ресторанів світу, який відзначає найвидатніші заклади глобальної гастрономії – найкращим у цьому році визнано ресторан в Іспанії, пише Daily Mail.

До списку увійшли найрізноманітніші заклади: від іспанського ресторану, відомого майстерністю приготування страв на відкритому вогні, до незвичайних гастрономічних вистав у Бангкоку та Копенгагені. Серед них є навіть ресторан із таємною сирною печерою. Серед інших гастрономічних центрів, представлених у рейтингу, – Гонконг, Нью-Йорк, Париж і Бангкок.

Перша десятка закладів виглядає так:

Відео дня

1. Asador Etxebarri, Атксондо, Іспанія

Ресторан Asador Etxebarri в Атксондо визнали найкращим у світі у 2026 році.

Він розташований у тихому баскському селі Аспе. У цьому скромному закладі шеф-кухар і власник Віктор Аргінсоніс та його команда приймають гостей, щоб познайомити їх із багаторічним захопленням кухаря приготуванням їжі на відкритому вогні.

У дегустаційному меню з 14 страв кухарі створюють вишукані кулінарні композиції, у яких головну роль відіграють високоякісні продукти. Завдяки майстерному використанню гриля прості інгредієнти перетворюються на справжні шедеври.

2. Gaggan, Бангкок, Таїланд

Друге місце посів ресторан Gaggan, який по-новому розкриває індійську кухню за допомогою сучасних кулінарних технологій.

"У меню поєднуються музика, кольори й творчість. Його основою є прогресивна індійська кухня з французькими, тайськими та японськими впливами", – зазначають укладачі рейтингу The 50.

Заклад відомий театралізованою подачею страв. Наприклад, кожен курс позначають емодзі, заохочуючи відвідувачів їсти руками або навіть вилизувати тарілку.

3. Alchemist, Копенгаген, Данія

Експериментальний данський ресторан, який поєднує кухню з театральним мистецтвом, розташований на непримітній промисловій території Рефсхалеен на околиці Копенгагена. Однак його зовнішній вигляд не повинен відлякувати відвідувачів.

Тут можна очікувати найнесподіваніших вражень. За описом The 50, у закладі немає звичних курсів страв – натомість гостям пропонують 50 так званих "вражень", розділених на кілька актів. Протягом багатогодинної мультисенсорної подорожі відвідувачі знайомляться з різними локаціями, видами мистецтва та незвичайними ремеслами.

Кожна страва покликана змусити гостей замислитися, навіть якщо отриманий досвід часом може бути доволі дискомфортним.

4. Quintonil, Мехіко, Мексика

Четверте місце посів ресторан Quintonil у Мехіко. У 2026 році його також визнали найкращим рестораном Латинської Америки.

Тут традиційні мексиканські смаки поєднують із творчим підходом. Серед страв меню – смажена качка з кокосовим соусом мантчамантелес, який готують із фруктів і перцю чилі, а також морозиво з медом безжальних бджіл меліпон.

Сам ресторан має світлий і просторий інтер'єр, прикрашений місцевими витворами мистецтва.

5. Wing, Гонконг

Ресторан Wing спеціалізується на китайській кухні без жорстких кулінарних обмежень.

У меню, зокрема, є хрустка кантонська курка сухого витримування – її рецепт доводили до досконалості понад 80 разів. Також гостям пропонують копченого голуба із цукровою тростиною та тушкований морський огірок, загорнутий у хрусткий рулет із тіста, який нагадує свинячу грудинку.

Наприкінці трапези відвідувачам пропонують незвичайний візок із фруктами, де подають найкращі сорти манго, гуави та інші тропічні плоди.

6. The Chairman, Гонконг

The Chairman вважають одним із провідних гастрономічних закладів Азії. Тут китайську кухню поєднують із незвичайними авторськими стравами, серед яких – золотисті кришталеві яйця з устрицями та перцем чилі.

Ресторан представляє інноваційну кантонську кухню без зайвої театральності: головна увага зосереджена саме на їжі.

У минулому заклад отримав чимало нагород, зокрема був визнаний найкращим рестораном Азії.

7. Kjolle, Ліма, Перу

Страви ресторану Kjolle вирізняються яскравими кольорами й ефектним виглядом, який особливо приваблює користувачів Instagram.

Серед найцікавіших позицій дегустаційного меню – морські гребінці та морський їжак із бразильськими горіхами, а також яловичі ребра з кукурудзою.

Особливу увагу приділили й інтер'єру: оформлення та планування ресторану відображають традиції перуанського ремісництва.

8. Kadeau, Копенгаген, Данія

Ресторан Kadeau прагне відтворити зв'язок із природним середовищем. Для цього кухарі використовують ферментацію та дикорослі продукти, які збирають самостійно.

"Команда глибоко поважає природу й кулінарне ремесло, і це помітно в кожній деталі. Тут відчуваєш ритм пір року, а не просто куштуєш його", – раніше зазначав Бас ван Кранен, шеф-кухар амстердамського ресторану Flore.

Зала ресторану невелика й затишна. В інтер'єрі поєднані скандинавський стиль і спокійні японські мотиви.

9. DiverXO, Мадрид, Іспанія

Один із найбільш інноваційних закладів першої п'ятдесятки – мадридський ресторан DiverXO. Його меню описують як "подорож гедоністичним, жадібним і творчим світом Дабіза Муньйоса – авангардною кухнею, де можливе все".

Іспанський шеф-кухар, який має три зірки Michelin, за оцінкою гіда Michelin, вирізняється новаторським підходом до приготування їжі.

У 2023 році він потрапив у заголовки новин після заяви про те, що розглядає можливість додати до меню страву на основі риб'ячої сперми.

10. Plénitude, Париж, Франція

Ресторан Plénitude розташований у розкішному бутик-готелі Cheval Blanc Paris, що належить групі LVMH, і втілює елегантність паризької гастрономії.

"Режисура трапези, яку забезпечують директор ресторану Александр Ларвуар і його молода команда, вирізняється динамічністю", – зазначають укладачі рейтингу.

Відвідувачам спочатку пропонують побувати у винному погребі, потім скуштувати одну страву на кухні, а ще одну – у "таємній" сирній печері.

Тут поєднуються театральність і висока кулінарна майстерність.

Новини туризму - найцікавіше

Нагадаємо, туристичні експерти назвали п'ять маловідомих сонячних напрямків у світі, де немає великого скупчення людей. Перше місце дісталося Нікарагуа – прихованій перлині Центральної Америки – країни, яка протягом багатьох років залишається незаслужено обділеною увагою. Тут чудові умови для серфінгу, пляжі на тихоокеанському узбережжі, дивовижна дика природа, красиві колоніальні міста та вражаючі вулкани.

Вас також можуть зацікавити новини: