В Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації розробили новорічний пішохідний маршрут по святкових локаціях столиці.
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Як запевняють організатори у своєму повідомленні в Facebook, святковий маршрут не створюватиме значних скупчень людей та не вимагатиме перекриття проїзжої частини вулиць - усе сплановане за правилами карантину.
Довжина маршруту в обидві сторонистановить майже 8 км, а складається він із 7 локацій:
- Софійська Площа. Головна ялинка України висотою 31 м, за традицією, розташується на Софіївській площі та буде оформлена у тематиці «Чарівний ліс».
- Арка Дружби Народів. Біля Арки Дружби Народів на вас чекатиме головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди «Зоряне небо».
- Велосипедно-пішохідний міст
- Володимирська гірка
- Алея художників
- Андріївський узвіз
- Контрактова площа
"Спустившись до Подолу, потрапите у Петриківську казку, адже ялинку на Контрактовій буде прикрашено тарілками з традиційним розписом, яблуками та горіхами", - обіцяють організатори.
При цьому у КМДА нагадали, що згідно з рекомендаціями МОЗ, цього року святкування проходитиме без фестивальних подій, великих сцен, концертів та фудкортів.
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