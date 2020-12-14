Новорічний маршрут складатиметься із 7 локацій.

В Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації розробили новорічний пішохідний маршрут по святкових локаціях столиці.

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Як запевняють організатори у своєму повідомленні в Facebook, святковий маршрут не створюватиме значних скупчень людей та не вимагатиме перекриття проїзжої частини вулиць - усе сплановане за правилами карантину.

Довжина маршруту в обидві сторонистановить майже 8 км, а складається він із 7 локацій:

Софійська Площа . Головна ялинка України висотою 31 м, за традицією, розташується на Софіївській площі та буде оформлена у тематиці «Чарівний ліс».

. Головна ялинка України висотою 31 м, за традицією, розташується на Софіївській площі та буде оформлена у тематиці «Чарівний ліс». Арка Дружби Народів . Біля Арки Дружби Народів на вас чекатиме головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди «Зоряне небо».

. Біля Арки Дружби Народів на вас чекатиме головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди «Зоряне небо». Велосипедно-пішохідний міст

Володимирська гірка

Алея художників

Андріївський узвіз

Контрактова площа

"Спустившись до Подолу, потрапите у Петриківську казку, адже ялинку на Контрактовій буде прикрашено тарілками з традиційним розписом, яблуками та горіхами", - обіцяють організатори.

При цьому у КМДА нагадали, що згідно з рекомендаціями МОЗ, цього року святкування проходитиме без фестивальних подій, великих сцен, концертів та фудкортів.

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Автор: Марина Григоренко