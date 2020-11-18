У МОЗ розповіли, що громадянам України встановлюється відповідний додаток, і вони в стандартному режимі можуть скласти тести, і будуть зняті з самоізоляції.

Громадяни України не зобов'язані проходити тест на коронавірус для того, щоб повернутися додому з-за кордону.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

Він нагадав про випадок, коли українських моряків змушували проходити тест на COVID-19 в одному з аеропортів. За його словами, якщо такі випадки фіксуватимуться надалі, то можна припустити, що це робиться навмисно, щоб працювати з конкретною лабораторією в аеропорту.

"Я хочу передати привіт в Одеський аеропорт і нагадати, що наші громадяни не зобов'язані проходити тестування для того, щоб повернутися в нашу країну. Їм встановлюється відповідний додаток, і вони в стандартному режимі можуть скласти тести, і будуть зняті з самоізоляції", - заявив Кучер.

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Тест на коронавірус: що варто знати

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Автор: Денис Прядко