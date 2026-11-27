Прихильники збереження традиції стверджують, що звук є частиною культурної спадщини, інші просто хочуть виспатися.

У французькому містечку Ла-Гарнаш на заході країни розгорнулася суперечка через спроби змусити замовкнути дзвони місцевої церкви, які лунають цілодобово. Як пише The Guardian, частина жителів вважає їх важливою частиною культурної спадщини Франції, тоді як інші скаржаться, що через постійний передзвін не можуть нормально спати.

З 1942 року годинникова вежа церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьйон кожні 15 хвилин виконує гімн, створений ще у XVIII столітті, йдеться у статті. Дзвони лунають і вдень, і вночі. У період із 22:00 до 7:00 вони б’ють 37 разів, а загалом за ніч налічується понад 700 окремих ударів.

Прихильники збереження традиції стверджують, що цей звук є частиною культурної спадщини Франції, та звинувачують новоприбулих мешканців у тому, що ті не поцікавилися особливостями містечка перед переїздом. Натомість люди, які живуть у зоні чутності дзвонів, кажуть, що просто хочуть спокійно висипатися.

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Спроба домогтися припинення нічного передзвону зазнала невдачі. Під час голосування щодо майбутнього дзвонів на дільниці прийшли лише 749 із 5515 жителів містечка. Три чверті учасників висловилися за те, щоб дзвони продовжували лунати.

"Міська рада взяла до відома результати та дякує всім жителям Ла-Гарнаш, які взяли участь у голосуванні", – йдеться в заяві місцевої влади.

Шість дзвонів карильйону, які є окремими від трьох основних церковних дзвонів, встановили у вересні 1942 року. Вони виконують гімн, написаний священником із Бретані Сент-Луї-Марі Гріньйоном де Монфором. У 1711 році він проїжджав через Ла-Гарнаш, розташоване на південний захід від Нанта.

Карильйон являє собою складний механічний пристрій із пружин і зубчастих коліс, у якому молоточки вдаряють по дзвонах. Вважається, що у Франції залишилося лише кілька подібних механізмів. Сам карильйон називають "крихким".

За 15 хвилин після початку години він виконує чверть гімну, за пів години – половину, а за 45 хвилин – три чверті мелодії. Рівно на початку нової години сусіди чують увесь гімн, після чого лунає сигнал, що позначає годину.

Кожна частина гімну триває лише кілька секунд. Однак для людей, які намагаються заснути, особливо під час спеки, коли доводиться тримати вікна відчиненими, цей передзвін перетворюється на справжнє випробування.

63-річний Тьєррі Сімонен у 2014 році переїхав до колишнього будинку священника неподалік церкви.

"У період із 22:00 до 7:00 дзвони б’ють 726 разів. Влітку нам доводиться вибирати: або страждати від спеки, або слухати дзвони й не спати. Це зовсім не сприяє відпочинку", - розповів він Ouest-France.

Сімонен ініціював петицію, зібрав десятки підписів і листів на підтримку своєї вимоги. Усі документи передали до міської ради з проханням вимикати дзвони на ніч.

Колишній мер містечка Франсуа Петі, який виступає проти припинення передзвону та організував голосування, не виявив особливого співчуття до авторів петиції.

"Усі, хто зараз висловлюється проти дзвонів, приїхали сюди вже після того, як вони з’явилися. Можливо, ті, хто оселився поруч із церквою, просто не поцікавилися заздалегідь умовами проживання", – сказав Петі журналістам.

Він наголосив, що карильйон і його передзвін є частиною історії містечка. За його словами, годинник відстає та часто виходить із ладу, однак його не можна просто вмикати й вимикати за бажанням.

"У ньому є пружини та гирі, які неможливо легко зупинити", – пояснив колишній мер.

Місцевий житель Ромен Мене в коментарі французьким телевізійним журналістам також підтримав збереження традиції.

"Добре, що дзвони лунають постійно. Це частина французької спадщини", – сказав він.

Жером Депорте погодився з такою позицією.

"Мене це ніколи не турбувало, хоча я живу тут уже 27 років. Можливо, спочатку й турбувало, але тепер зовсім ні. Це не та тема, яка мене хвилює", – зазначив він.

Суперечка навколо дзвонів у Ла-Гарнаш стала черговим прикладом конфлікту через так звані "шумові незручності" в сільській місцевості Франції. Такі ситуації нерідко протиставляють давніх мешканців сіл і містечок людям, які переїхали туди нещодавно.

У 2019 році суд постановив, що півень Моріс, відомий своїм гучним співом, може й надалі кукурікати. Власники будинків для відпочинку на острові Олерон біля західного узбережжя Франції подали позов, намагаючись змусити його замовкнути.

Через два роки французький парламент ухвалив закон про "сенсорну спадщину", метою якого було "визначити та захистити сенсорну спадщину французької сільської місцевості". Документ отримав неофіційну назву "закон Моріса" – на честь того самого півня.

У країні також виникали судові суперечки через квакання жаб, гучне ґелґотання гусей і запах гною на фермах. У Провансі туристи навіть вимагали від мера міста Боссе заборонити спів цикад.

У 2024 році дію закону посилили додатковими законодавчими нормами. Вони передбачають, що якщо певна діяльність у сільській місцевості, шум або запах існували ще до появи нових мешканців і згодом не стали інтенсивнішими, то новоприбулі не можуть вимагати через суд припинення таких незручностей.

Найтихіші місця світу

Нагадаємо, компанія BookRetreats склала рейтинг 10 найтихіших островів світу, де можна насолодитися природою, усамітненням і справжньою тишею. Для складання рейтингу проаналізували 100 островів у різних куточках світу, враховуючи критерії Європейського агентства з навколишнього середовища для визначення тихих територій. Такою вважається місцевість із "приємним звуковим середовищем, де небажані звуки відсутні або принаймні не домінують". Перше місце посів острів Стюарт у Новій Зеландії.

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