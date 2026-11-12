У Німеччині пропонують безкоштовне житло в башті XII століття, але є одна умова

Нинішня доглядачка башти мешкає там із 1996 року: за цей час вона навіть виростила у споруді трьох дітей.

У місті Бад-Вімпфен у Німеччині, де підтримка України стала головним джерелом розколу, шукають нового доглядача Блакитної вежі - історичної споруди, зведеної близько 1170 року. Про це повідомляє BILD.

Кандидату на незвичайне місце роботи пропонують безкоштовне житло площею 53 квадратні метри, яке розташоване безпосередньо всередині башти. Водночас зазначається, що комунальні послуги доведеться оплачувати самотужки.

За даними ЗМІ, вказана башта заввишки 58 метрів є символом міста та частиною колишньої імператорської резиденції династії Штауфенів. Згідно з умовами, новий доглядач має постійно мешкати у споруді, зустрічати відвідувачів, продавати вхідні квитки та стежити за станом історичної будівлі. Частину коштів від продажу квитків він зможе залишати собі.

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Квартира складається з однієї кімнати, кухні та санвузла. Однак, щоб дістатися помешкання, треба долати 134 сходинки, бо ліфта у споруді немає. Тому очікується, що доглядач матиме добру фізичну форму, буде відповідальним, доброзичливим та зацікавленим історією міста.

"Нинішня доглядачка башти, 75-річна Бланка Кнодель, живе там із 1996 року. За цей час вона навіть виростила в історичній споруді трьох дітей. Останній робочий день Кнодель запланований на 10 січня 2027 року. Нового доглядача сподіваються знайти до 1 березня", - повідомляє ЗМІ.

Новини туризму

Нагадаємо, у Чилі, неподалік міста Маульїн у регіоні Лос-Лагос, еколодж шукає волонтерів, яким пропонують безкоштовне проживання в обмін на допомогу. Учасникам пропонують проживання в дерев'яних будиночках серед місцевого лісу, щоденні обіди, доступ до кухні та інтернету, безкоштовні екскурсії й трансфер з аеропорту. Натомість вони мають допомагати в роботі на території еколоджу. Зокрема, у сезон там потрібно збирати малину, в інші періоди - прополювати ділянки, сіяти рослини, облаштовувати стежки, працювати в саду тощо.

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