Українка переїхала з Болгарії до Грузії: що її здивувало найбільше

Українка, яка три роки прожила у Варні, а потім переїхала до Батумі, розповіла про ціни й пояснила, де їй комфортніше жити.

Українка Анна Добровольська після трьох років життя у Болгарії переїхала до Грузії. Вона розповіла про свій досвід життя у Варні та Батумі й порівняла ціни, житло, продукти та побут у двох країнах. Про свій досвід жінка розповіла в TikTok.

Раніше Анна жила у Варні, а нині разом із чоловіком мешкає у Батумі. За її словами, ці міста дають зовсім різний досвід.

"Можу сказати, що це два абсолютно різні досвіди життя. Варна для мене була про море, спокій і більш зрозумілий налагоджений ритм. А Батумі – це енергія міста, хмарочоси, шалений трафік і зовсім інший характер. І ще, чесно, Грузія для мене зараз відчутно дешевша за Болгарію", – розповіла українка.

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Скільки коштує житло

Однією з головних відмінностей Анна назвала вартість оренди та комунальних послуг.

За її словами, у Батумі квартиру формату 1+1 можна орендувати від $400 (близько 18 тисяч гривень), причому без депозиту та послуг ріелтора.

У Варні оренда аналогічного житла стартує від €500 (близько 25,5 тисячі гривень). При цьому орендарям частіше доводиться сплачувати два депозити, а комісія ріелтора іноді становить 100%.

Комунальні послуги в Грузії, за словами українки, обходяться приблизно у $50–70 (2–3 тисячі гривень), тоді як у Болгарії – €150–200 (5–10 тисяч гривень).

Відрізняється і вартість таксі: у Батумі поїздка коштує від $2–4, а у Варні – від €4 до €10.

Ціни на продукти та ресторани

Анна також порівняла продуктові магазини та ринки. За її словами, у Грузії можна вигідно купувати овочі, фрукти та м'ясо, а на ринках – свіжу рибу.

Вона зазначила, що у звичайних магазинах Грузії можна знайти навіть українські товари.

"В українському магазині ціни такі самі, як в Україні, чого не скажеш про магазини "Березка". На ринках, взагалі, смішні ціни і тут найкраще купувати свіжу рибу, овочі, фрукти та м'ясо", – розповіла Добровольська.

За її спостереженнями, порції у грузинських закладах великі, а ціни там приблизно вдвічі нижчі, ніж у Болгарії.

Що змінилося у побуті

Життя у Батумі українка назвала комфортнішим для себе. Окремо вона відзначила графік роботи магазинів та закладів.

"Мені дуже подобається, що тут життя набагато живіше в побуті. Багато місць відкриті щодня, працюють допізна, а деякі, взагалі, 24 на 7. Після Європи, де ввечері все закривається о 7–8 вечора, це дуже відчувається", – зазначила вона.

Таким чином, за власним досвідом Анни Добровольської, Батумі виявився дешевшим за Варну за орендою житла, комунальними послугами, таксі та харчуванням, а також більш активним у повсякденному житті.

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