Старт змагань довелося відкласти через вітер, який не давав вийти в море.

В Одесі 6 жовтня стартував чемпіонат Європи з вітрильного спорту. Через шторм старт змагань довелося відкласти на дві години.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Всього в змаганнях беруть участь 35 команд з різних країн, у тому числі Італії, Англії, Ірландії. Фаворитами вважають одеську команду, яка відмінно знає ділянку, де проходять перегони.

Через сильний вітер, який здіймав двометрові хвилі, старт змагань довелося перенести на дві години. З одного боку, погода може здатися хорошою для спортсменів, які в екстремальних умовах можуть себе проявити, але мінливий напрямок вітер не давав вивести вітрильники в море.

"Напрямок вітру найгірший для цього клубу - це східний вітер. Коли хвилі вдаряються в брекватер, то утворюється сильна відбійна хвиля, яка сильно ускладнює вихід яхти або катера в море", - пояснив головний суддя Сергій Щербаков.

Україна вперше проводить такого роду міжнародний чемпіонат. Найгірше довелося спортсменам, які тренувалися в закритих водоймах. Тепер же їм потрібен час, щоб адаптуватися до неспокійного моря.

Як раніше повідомляв УНІАН, в порту Одеси в Чорному морі сфотографували величезну кількість медуз.

Автор: Анастасія Горбачова