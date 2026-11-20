Місцеві мешканці скаржаться, що не можуть сісти у звичайний автобус, бо все забито туристами.

Влада японського міста Кіото, яке страждає від надмірного туризму, планує запровадити диференційовані тарифи на проїзд у міських автобусах: для туристів вартість квитків зросте, тоді як для місцевих жителів, навпаки, знизиться. Про це пише The Independent.

Днями міська адміністрація представила проєкт відповідної постанови. Згідно з ним, для відвідувачів з інших регіонів Японії та іноземних туристів тариф планують підвищити з 230 до 360 єн (приблизно з 1,3 до 2 євро). Водночас для жителів Кіото вартість поїздки зменшиться до 200 єн (1,14 євро).

Причиною такого рішення стало значне перевантаження окремих автобусних маршрутів туристами. Місцеві мешканці скаржаться, що пасажири з валізами займають багато місця, через що людям стає складніше користуватися громадським транспортом у повсякденних поїздках.

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Мер Кіото Кодзі Мацуї наголосив, що місто не збирається відмовлятися від туристів, а прагне знайти баланс між їхнім прийомом та інтересами місцевого населення. "Ми й надалі будемо тепло вітати туристів", – заявив він, пояснюючи мету нової тарифної політики.

Щоб отримати знижку, жителям доведеться прив'язати транспортну смарткартку до національного посвідчення особи. Пасажири, які оплачуватимуть проїзд готівкою, не зможуть скористатися пільговим тарифом.

Міська рада розгляне проєкт постанови наступного тижня. Якщо його схвалять, нові ціни почнуть діяти у квітні 2027 року.

Крім того, Кіото планує запровадити аналогічну систему диференційованої оплати для відвідувачів замку Нідзьо, збудованого у XV столітті та внесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З червня 2027 року вхід для нерезидентів може подорожчати з 1300 до 2000 єн (з 7,4 до 11,4 євро), тоді як для жителів міста ціна знизиться до 1000 єн (5,7 євро).

Необхідність таких заходів пояснюється рекордним туристичним потоком. У Кіото проживає близько 1,4 млн людей, що дорівнює населенню, наприклад, Харкова. При цьому за минулий рік Кіото відвідали 62,79 млн людей, зокрема 12,68 млн іноземців.

Раніше місто вже підвищило туристичний податок на проживання в готелях, а також обмежило доступ до окремих районів для туристів, які переслідують гейш заради фотографій.

Японія обмежує туристів

Як писав УНІАН, раніше Японія запровадила плату в 4000 єн (близько 27 доларів) за проходження будь-якою з чотирьох основних стежок на гору Фудзі, щоб боротися з надмірним туризмом. До того плату стягували лише на найпопулярнішій стежці Йосіда. Також влада обмежила кількість відвідувачів і впровадила онлайн-бронювання через занепокоєння безпекою туристів та екологічним навантаженням на гору.

А вже цього року влада японського курорту Хакуба запровадила штрафи за порушення громадського порядку, націлені в першу чергу на туристів. Під заборону потраплять, зокрема, графіті, гучна музика та крики після 22:00, нічні феєрверки й куріння під час ходьби.

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