Причина - ремонтні роботи.

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” повідомив про тимчасові зміни в організації дорожнього руху на під'їзді до аеропорту з 9 до 14 липня у зв'язку з ремонтними роботами.

“Тимчасово змінено організацію дорожнього руху на під'їзді до аеропорту «Бориспіль». Зміни пов'язані з капітальним ремонтом автомобільної дороги М–03 Київ–Харків–Довжанський, під’їзна дорога до аеропорту. Ремонтні роботи триватимуть з 9 до 14 липня”, - повідомляється на сторінці летовища в соцмережі Facebook.

Зазначається, що на період проведення ремонтних робіт рух транспорту в напрямку аеропорту «Бориспіль» здійснюватиметься через шляхопровід зустрічною смугою.

Як повідомляє "Київ оперативний", сьогодні в сторону Борисполя вже утворилася гігантська пробка.

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Нагадаємо, в червні Державне агентство автомобільних доріг України розпочало ремонт 17 кілометрів дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський, які з'єднують Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Завершити роботи «Укравтодор» планує за два місяці - в серпні цього року.

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Автор: Денис Прядко