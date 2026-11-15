'Сім кіл справжнього пекла': українка чесно розповіла про життя в Польщі

Українка, яка чотири роки мешкає у Польщі, зізналася, що попри вищі зарплати та доброзичливість місцевих жителів, життя за кордоном має чимало сюрпризів.

Українка Анастасія, яка вже чотири роки живе та працює вчителькою у Польщі, розповіла про переваги й недоліки життя за кордоном. Серед головних проблем вона назвала складну легалізацію, похмуру погоду та політичні маніпуляції навколо українців. Водночас дівчина відзначила у ТікТок доброзичливість поляків, вищі заробітки та розвинену інфраструктуру.

За словами Анастасії, найбільше її розчаровує погода. Дівчина зізналася, що навіть улітку та навесні в Польщі часто буває похмуро й дощить.

"В мене не вкладається в голові, як може бути стільки сірих днів. Будь це літо, весна, осінь, зима, постійно сіро і йде дощ. Сюди б хорошу погоду і життя було б казка", – розповіла українка.

Відео дня

Водночас у коментарях інші українці, які мешкають у Кракові, зауважили, що в місті також вистачає сонячних днів.

Політика Польщі та ставлення до українських біженців

Ще одним недоліком емігрантка назвала місцеву політику. На її думку, польська влада перед виборами сприяє розпалюванню ворожнечі між народами, а відповідальність за проблеми нерідко перекладають на українців.

Водночас Анастасія наголосила, що серед поляків багато людей, які розуміють маніпулятивний характер таких заяв.

Складнощі під час легалізації та отримання карти побиту

Окремо дівчина звернула увагу на труднощі з легалізацією. За її словами, навіть після кількох років життя в Польщі, роботи та сплати податків українці можуть відчувати невизначеність щодо свого становища.

"Начебто живеш тут, платиш податки, але ти все одно тут ти ніхто, і звати тебе ніяк. Щоб отримати карту побиту, треба пройти сім кіл справжнього пекла", – поділилася емігрантка.

Переваги життя в Польщі

Серед переваг країни Анастасія насамперед виділила менталітет поляків. За її словами, протягом чотирьох років вона не зустрічала людей, які ставилися б до неї негативно.

"За чотири роки життя тут ще ні разу не зустріла людей, які були до мене негативно налаштовані. Всі були дуже доброзичливі та готові допомогти", – розповіла вона.

Ще однією перевагою емігрантка назвала рівень життя. За її словами, навіть на звичайних посадах у Польщі можна заробляти значно більше, ніж в Україні, і дозволяти собі вищий рівень комфорту.

Також Анастасія відзначила інфраструктуру Кракова. Зокрема, їй подобаються громадський транспорт, якість доріг і чистота міста.

"Справді видно, куди йдуть гроші з податків. І тут я маю на увазі, що добре розвинутий транспорт, хороші дороги та чистота", – пояснила українка.

Українці за кордоном

Як повідомляв УНІАН, українка поділилася, як одна з найбагатших країн Європи - Швейцарія приймає біженців.

За словами Яніни, в таборі є все необхідне для життя, хоча умови достатньо аскетичні. Зокрема, сплять біженці на двоярусних ліжках в приміщенні, що раніше було спортивним залом.

Також українка Дар'я Тетервак, яка переїхала до Німеччини, поділилася, яку допомогу їй надали для старту. Їй виділили соціальне житло, яке вона ділить із подругою. Окрім даху над головою, українка отримала пакет найнеобхідніших речей, щоб облаштуватися на новому місці. Туди увійшли продукти та посуд – чашки, тарілки й прибори. Ще їм видали матрац і постільну білизну.

Вас також можуть зацікавити новини: