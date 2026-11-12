Туристам назвали п'ять казкових зимових напрямків у Європі 'вдвічі дешевше за Швейцарію'

Туристи дедалі частіше обирають більш бюджетні варіанти для зимового відпочинку.

Зимовий відпочинок у Швейцарії є одним із найдорожчих у Європі. Однак на континенті є чимало інших чудових місць, де можна поринути в атмосферу зимової казки, не витрачаючи всі свої заощадження.

Провідний автор Travel Off Path Вінісіус Коста, який об'їздив усю Європу, назвав п'ять чудових зимових напрямків у Європі, відвідування яких обійдеться "вдвічі дешевше, ніж у Швейцарії".

"Швейцарія, безперечно, була б ідеальним вибором (для зимового відпочинку в Альпах – ред.), але витратити 2000 доларів або більше на п'ятиденний відпочинок в одному з найдорожчих місць Європи цієї зими – варіант явно не для мене", – констатував досвідчений турист.

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Тому цієї зими він вирішив підшукати альтернативні місця для європейського зимового відпочинку, де будуть ті самі кришталево чисті озера, засніжені вершини та затишні шале, але набагато дешевше.

Літохоро, Греція

Це невелике містечко розташоване біля самого підніжжя Олімпу – легендарної гори висотою 2917 метрів, де, за повір'ями стародавніх греків, мешкали дванадцять олімпійських богів.

"На вершині, звісно, немає палаців, що парять у хмарах, та й у цю пору року дістатися туди без навичок зимового альпінізму навряд чи вдасться. Але перебування в самому Літохоро – вже справжня насолода: містечко сповнене традиційних будиночків із каменю та штукатурки з черепичними дахами й мальовничими балконами, а з затишних таверн, що виходять прямо на вузькі звивисті вулички, доносяться апетитні аромати", – ділиться враженнями Коста.

Особливо він рекомендує відвідати національний парк "Олімп", де біля Мітікаса, найвищої вершини Греції, є глибокі ущелини, приховані в лісах природні басейни та каскади водоспадів. Зокрема, там розташовані "Купальні Зевса" – ланцюжок смарагдових природних басейнів, захованих у пишній відокремленій долині, яка взимку стає ще більш атмосферною.

Блед, Словенія

Найвідоміше місце в Словенії нагадує мініатюрну версію швейцарського Інтерлакена, тільки без властивих йому високих цін. Містечко затишно розташувалося на берегах кришталево чистого альпійського озера. Влітку вода в ньому набуває яскравого бірюзового відтінку, а в холодні зимові місяці перетворюється на гладке темно-синє дзеркало. Уздовж берега простягаються прогулянкові доріжки, освітлені ліхтарями, а навколо них – традиційні дерев'яні шале та спа-центри.

Також експерт радить звернути увагу на величезну кількість затишних ресторанчиків, де подають ситний гуляш з оленини та пиво місцевого виробництва.

Прямо посеред озера височіє крихітний острівець, на якому стоїть історична церква XVII століття. Влітку до острова можна дістатися вплав або на каяку, але коли озеро Блед сковують морози, найкраще скористатися традиційним дерев'яним човном – "плетнею", яка доправить туристів прямо до церкви. Церква відкрита для відвідування майже щодня, однак перед поїздкою варто уточнювати години роботи та перевірити прогноз погоди.

Жабляк, Чорногорія

Хоча насамперед Чорногорія асоціюється у туристів із пляжним літнім відпочинком, взимку там настає час для катання на лижах, прогулянок на снігоступах і гастрономічних відкриттів у Жабляку.

Жабляк – це одне з найвисокогірніших міст на Балканах (розташоване на висоті 1456 метрів над рівнем моря) і неофіційна "столиця" національного парку Дурмітор, який часто називають "чорногорською Швейцарією".

Приблизно за 30 хвилин ходьби від міста розташоване Чорне озеро – одне з найгарніших альпійських озер Європи, звідки беруть початок численні мальовничі маршрути.

Маврово, Північна Македонія

Ця балканська країна навряд чи першою спадає на думку, коли мова заходить про засніжені гори та зимові види спорту, проте мало хто знає, що тут розташований великий національний парк із кришталево чистими озерами, величними гірськими вершинами та традиційними селищами, зазначає Коста.

За його словами, Національний парк Маврово – це не лише природоохоронна територія, а й популярний центр зимового відпочинку для місцевих жителів.

Насамперед тут привертає увагу величний гірський масив Бістра, найвища точка якого сягає 2163 метрів над рівнем моря. У центрі парку розкинулося озеро Маврово, яке дало назву всьому регіону. Взимку тутешні краєвиди виглядають неймовірно мальовничо: ліси вкриті білосніжним покривалом, а з крижаних вод озера височіє напівзатоплена дзвіниця церкви Святого Миколая.

Сапарева-Баня, Болгарія

"Якщо ви з тих, хто готовий вирушити в засніжені зимові краї лише заради того, щоб зануритися в паруючий термальний басейн – з келихом вина в руці, насолоджуючись дією гідромасажних струменів і вирів, – то Сапарева-Баня, повноцінний спа-курорт на південному заході Болгарії, безперечно має посісти перше місце у вашому списку місць, які обов’язково варто відвідати", – радить Коста.

Він називає це місце чудовою альтернативою швейцарським спа-курортам: місто живиться мережею гарячих мінеральних джерел, температура води в яких біля самого виходу на поверхню сягає 103°C. А прямо в центрі міста б’є справжній гейзер – він пробився крізь товщу землі відносно недавно, у 1957 році. Кажуть, що це найгарячіше джерело в континентальній Європі.

Сапарева-Баня розташована біля північного підніжжя Рильських гір, зовсім недалеко від гірськолижного курорту Панічіште. Тут можна покататися на лижах на висотах від 1300 до 1600 метрів: до послуг гостей як пологі схили для початківців, так і складніші траси, обладнані бугельними підйомниками.

Зимовий відпочинок 2026-2027

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Коста також назвав найкращі альтернативи найпереповненішим столицям Європи.

Також він розповів про п’ять казкових різдвяних ярмарків Європи, де немає шалених натовпів, а глінтвейн і закуски коштують дешево.

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