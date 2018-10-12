Етнічні танці та дикі тварини: чим дивує одна й найстаріших екосистем світу в Танзанії (фоторепортаж)

Заповідник Сінгіта Груметі в Танзанії належить до екосистеми Серенгеті, яка вважається однією з найстаріших і найбільш збережених на Землі.

Фотосервіс Reuters опублікував світлини з заповідника Сінгіта Груметі в Танзанії, покликаного зберегти місцеву природу та біорізноманіття корінних народів.

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Заповідник Сінгіта Груметі (Singita Grumeti Game Reserve) розташований по сусідству з Національним парком Серенгеті в Танзанії та є невід'ємною частиною екосистеми Серенгеті-Мара.

Екосистема Серенгеті вважається однією з найстаріших і найбільш збережених на Землі. Понад 80% Серенгеті займають заповідні території - національний парк Серенгеті, заповідник Нгоронгоро в Танзанії, заповідник Масаї-Мара в Кенії та інші. Серенгеті знаходиться на висоті від 920 до 1850 м над рівнем моря, її ландшафт змінюється від трав'янистої рівнини на півдні до саван в центрі та великої лісистої місцевості на заході.

Клімат Серенгеті зазвичай сухий і теплий. Основний сезон дощів - з березня по травень, невеликі дощі також проходять з жовтня по листопад.

В Серенгеті мешкають понад 4,5 млн диких копитних тварин (антилопи, зебри, буйволи, носороги, жирафи, бегемоти), а також звичайні слони, леви, гепарди, леопарди, гієни та багато інших унікальних видів.

Заповідник Сінгіта Груметі був створений урядом Танзанії в 1994 році з метою захисту шляхів щорічної міграції антилоп гну та збереження біорізноманіття корінних народів цієї великої і важливої екосистеми.

Серед іншого в цій місцевості почали розвивати туризм класу люкс, використовуючи отримані від нього доходи на збереження та розвиток регіону.

Танзанія є країною на сході Африки на березі Індійського океану. Країна розташована на Східно-Африканському плоскогір'ї (висота понад 1000 м), а найвища її точка - вулкан Кіліманджаро (5895 м).

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше туристам в Африці вдалося зблизька зняти на камеру молодого леопарда.