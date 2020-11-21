Нехай вас не лякає холодна та мокра осіння погода - в Голосіївському лісі добре в будь-яку пору року.

Україна другий уїк-енд проживає в режимі карантину вихідного дня, коли з усіх легальних розваг за межами власного будинку - прогулянки на свіжому повітрі з дотриманням соціальної дистанції.

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Наприклад, в Києві можна провести вихідні, гуляючи в Голосіївському лісі. На величезній території площею понад 4,5 тисячі гектарів достатньо місця, щоб розсосередитися та уникати контактів зі сторонніми людьми.

І нехай вас не лякає холодна та мокра осіння погода - в Голосіївському лісі добре в будь-яку пору року.

При цьому там дуже багато різноманітних доріжок - як з асфальту, так і щільного грунту, тому навіть спеціальне взуття не потрібне.

Чудовий варіант - починати маршрут від ВДНХ (станція метро Виставковий центр), тим паче, що територія усього експоцентру також добре підходить для прогулянок.

До речі, на вході вже з'явилися будиночки з глінтвейном та безалкогольними гарячими напоями.

Більше маршрутів в Голосіївському лісі ви можете знайти в нашому попередньому матеріалі.

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Автор: Марина Григоренко