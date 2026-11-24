Команда реставраторів провела масштабні роботи в одному з найкрасивіших соборів Києва.

У Софійському соборі в Києві 23 листопада 2026 року відбулася презентація результатів реставраційних робіт, виконаних фахівцями Національного заповідника "Софія Київська" за грантової підтримки ЮНЕСКО.

Як передає кореспондент УНІАН, уперше за понад 50 років відвідувачі змогли побачити розкриті з-під пізніших нашарувань монументальні композиції XVII-XVIII століть: "Жони-мироносиці біля Гробу Господнього", "Апостоли Петро та Йоан біля Гробу Господнього" та "Воскресіння Господнє".

Також було представлено розкриту частину присвятного напису доби Могилянського відродження Софії Київської, у якому згадується 1011 рік як дата закладання собору.

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Як зазначили в Міністерстві культури України, цей проєкт повертає до музейного простору важливу сторінку багатовікової історії Софії Київської та українського монументального мистецтва. Адже живопис XVII-XIX століть – не просто пізніші доповнення до середньовічного ансамблю собору, а свідчення мистецьких традицій різних епох, які послідовно формували його неповторний інтер'єр.

Головним художником-реставратором виступив Анатолій Остапчук, також над проєктом працювали реставратори Леонід Колодницький, Вадим Шевчук та Дорат Капоріков.

Інші цікаві виставки у Києві

Як повідомляв УНІАН.Туризм, минулого тижня в просторі VEZHA у столичному Будинку кіно відкрилася виставка "Мішень: культура. Привласнено. Знищено. Забуто?" про системне викрадення та знищення Росією української культурної спадщини.

Також раніше в Національному заповіднику "Софія Київська" відбулося урочисте відкриття тимчасової археологічної виставки "Вічність, оплачена золотом… Поховальний комплекс XVII століття із Кременця", де можна побачити унікальні золоті монети.

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