Виставка триватиме в українській столиці до 11 грудня, а далі вирушить до Львова, Гданська та Вільнюса.

У Києві 17 листопада 2026 року в просторі VEZHA у Будинку кіно відкрилася виставка "Мішень: культура. Привласнено. Знищено. Забуто?" про системне викрадення та знищення Росією української культурної спадщини.

Як передає кореспондент УНІАН, вона розповідає про розграбовані та знищені музеї на тимчасово окупованих Росією територіях, та на тих, які були звільненні від окупації та постраждали від російських обстрілів.

Зокрема, йдеться про повністю знищений маріупольський краєзнавчий музей, розграбований Художній музей ім. А.І Куінджі, пограбований у листопаді 22 року художній музей ім О. Шовкуненка в Херсоні, експонати якого окупанти вивезли в невідомому напрямку, прицільно зруйнований російською ракетою Національний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині та музей Чорнобиля в Києві, що постраждав від російського дрона в травні 2026 року.

Серед іншого, в рамках виставки відвідувачам показують приклади викрадених картин – найбільше було вкрадено з Херсону під час окупації міста. Цікаво, що портрет Леніна з Херсонського художнього музею окупанти чомусь не забрали...

Як пояснила в коментарі журналісту УНІАН кураторка виставки Ірина Шостак, таким чином автори намагаються систематизувати і пояснити механізми, якими Росія діє вже багато років щодо української культури.

"На окремих кейсах ми пояснюємо, що Росія привласнює імена, Росія прицільно знищує, Росія русифікує інституції на тимчасово окупованих територіях. Ми намагаємося пояснити українцям і людям за кордоном, що все це не хаотичний збіг обставин, а направлена дія", – пояснила вона.

За її словами, Україна разом з партнерами працює над можливістю повернення викраденого мистецтва та покарання Росії за такі дії у судовому порядку. Одночасно вона визнає, що ця справа може затягнутися на десятиліття.

Як зазначають організатори, це перший повноцінний показ виставки, яка триватиме у в українській столиці до 11 грудня 2026 року, а згодом вирушить до Львова (Україна), Гданська (Польща) та Вільнюса (Литва).

Як Росія знищує українську культуру

Як повідомляв УНІАН.Туризм, в червні 2026 року в результаті масованого російського обстрілу Києва була суттєво пошкоджена знаменита Києво-Печерської лавра – об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Водночас на початку 2024 року росіяни дронами-камікадзе знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові.

Крім того, в 2022 році російський обстріл серйозно пошкодив музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині.

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