На Закарпатті з'явився романтичний туристичний маршрут до 'Замку Кохання' (фото)

Саме тут легендарна Ілона Зріні таємно зустрічалася зі своїм майбутнім другим чоловіком Імре Текелі.

У селищі Чинадійово в Закарпатській області запустили новий "романтичний" туристичний маршрут, присвячений одному з місцевих знаменитих замків.

Як повідомляється у повідомленні Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА в Facebook, екскурсія зосереджена навколо замку Сент-Міклош та присвячена легендарній керівниці угорського визвольного руху в 1685-1703 роках Ілоні Зріні, що багато років прожила на Закарпатті.

"Ми вчилися дивитися на рідний край очима мандрівника, знаходити особливе у звичному, відкривати нові сенси у знайомих місцях. І найголовніше – зрозуміли, що навіть одна історія, якщо розповісти її з душею, здатна пробудити бажання приїхати, побачити й відчути все на власні очі", – розповіли у Чинадієвській селищній раді.

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В ОДА нагадують, що Сент-Міклош, збудований у XV cтолітті, називають "Замком Кохання". Саме тут таємно зустрічалися вдова князя Трансильванії Ференца І Ракоці – Ілона Зріні – з молодшим за себе на 14 років графом Імре Текелі. Згодом пара одружилася і прожила разом понад 20 років, до самої смерті Ілони.

Ілона Зріні увійшла в історію завдяки неймовірній силі духу, відвазі та незламності, адже разом 2-тисячним гарнізоном три роки тримала облогу Мукачівського замку.

Надалі в Чинадієвській громаді обіцяють розвивати цей маршрут.

Туризм на Закарпатты – свіжі новини

Як повідомляв УНІАН.Туризм, на Закарпатті створили захопливу віртуальну подорож нацпарком "Зачарований край". Проєкт надає можливість помилуватися мальовничими краєвидами тим, хто не має такої можливості фізично.

Крім того, в області запустили мапу прихистків для туристів, де позначені десятки будиночків в різних районах.

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