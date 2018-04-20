Великдень 2018 - куди поїхати у пошуках великодніх традицій

Враховуючи, що до великодніх свят залишилося трохи більше тижня, ми вирішили зосередитися на подорожах по Україні, адже їх набагато простіше організувати за такий короткий час, в тому числі у фінансовому плані.

Є кілька варіантів, як провести вихідні на Великдень 2018 в Україні, відправившись в невеличку подорож – як з релігійною метою, так і просто відкрити для себе щось нове. Якщо ви людина віруюча і хочете зосередитися на великодніх службах, тоді можна відправитися на богослужіння в якийсь з головних православних храмів України, а попутно ще й провести вихідні в іншому місті. Якщо ж вас більше цікавить знайомство з великодніми традиціями українців, то можна відвідати один з етнографічних комплексів країни.

Пропонуємо вам кілька варіантів, де можна відсвяткувати Великдень 2018 в Україні.

Володимирський собор (Київ)

Головним храмом Української православної церкви (Київського патріархату) є Патріарший кафедральний собор святого рівноапостольного великого князя Володимира в Києві. А тому саме сюди з'їжджаються віруючі з усієї України, щоб взяти участь у традиційних великодніх обрядах. До того ж, саме тут богослужіння на Великдень справляє предстоятель УПЦ КП Філарет.

Головні великодні богослужіння у Володимирському соборі проходять в ніч з суботи на неділю. Пізно увечері 7 квітня тут розпочнеться Пасхальна полуношниця, після якої віряни пройдуть навколо собору хресним ходом. Опівночі розпочнеться перше пасхальне богослужіння – Рання, після чого відбудеться божественна літургія. Традиційно близько третьої години ночі проходить освячення великодніх пирогів – пасок, а також інших великодніх страв. Близько 7:00 розпочнеться друга божественна літургія, а о 10:00 – третя. Також освятити свої великодні кошики віруючі зможуть у суботу з 15:00 до 23:00 та у неділю протягом всього дня після богослужінь.

При цьому варто врахувати, що саме у Володимирському соборі на Великдень збирається найбільша кількість віруючих УПЦ КП, а тому все ж не буде зайвим прийти раніше, якщо ви налаштовані взяти участь в головному богослужінні країни. Крім того, саме сюди у великодню ніч приходить керівництво країни, а тому, напевно, тут будуть підвищені заходи безпеки.

І навіть якщо ви не так релігійні, Володимирському собору все одно є чим зацікавити мандрівників. В першу чергу своєю архітектурою і внутрішнім інтер'єром, досить нетиповим для православного храму. Храм цей відносно нової побудовт – він був зведений протягом 1862-1882 років на честь майбутнього девятисотлетия Хрещення Русі князем Володимиром, на пожертви віруючих. Собор за проектом архітектора Івана Штрома в неовізантійському стилі у формі хреста спочатку планувалося увінчати 13 банями, однак через брак коштів наступна група архітекторів скоротила їх кількість до семи.

При цьому велику художню цінність має внутрішня настінний розпис храму – у різний час до нього доклали свою кисть такі майстри, як Віктор Васнецов, Михайло Врубель, Павло Сведомський, Михайло Нестеров, Микола Пимоненко та інші. При цьому інтер'єр Володимирського собору виконаний у досить похмурих тонах, що справляє досить сильне враження навіть на невіруючу людину. Особливої уваги в цьому контексті заслуговують такі елементи храму, як «Спокуса Єви змієм», «Богоматір» і «Хрещення Київської Русі» кисті Васнецова, а також «Страшний суд» Врубеля.

А тому якщо ви вирішите скористатися трьома вихідними для поїздки в столицю, обов'язково відвідайте Володимирській собор на бульварі Тараса Шевченка в Києві, навіть якщо ви не особливо віруючий чи сповідуєте іншу релігію.

І ще одна порада, якщо вирішите вибратися на Великдень у Київ – обов'язково загляньте на вже традиційний Фестиваль писанок, який буде проходити відразу на декількох локаціях Києва з 5 по 22 квітня (Софійська та Михайлівська площі, а також Володимирський проїзд). В рамках фестивалю відвідувачам будуть представлені роботи як відомих майстрів, так і аматорів. Видовище дійсно заслуговує уваги – минулий рік це довів.

Свято-Успенська Почаївська лавра (Почаїв, Тернопільська область)

Чоловічий монастир Почаївська лавра на Тернопільщині вважається найбільшим на Західній Україні православним храмовим комплексом, а також другим у всій Україні після Києво-Печерської Лаври.

Почаївська лавра має досить довгу і насичену історію. За легендою, її в 13 столітті заснували ченці, які втікали від татар з Києво-Печерської лаври. Втім, перша літописна згадка про монастир датується лише початком 16 століття, а вже з кінця століття монастир поступово починає розростатися до цілого храмового комплексу. На початку 18 століття монастир став греко-католицьким, і саме в цей період був побудований головні храм Лаври – Свято-Успенський, а також трапезна і чернечі келії. І, зрозуміло, тут позначилися католицькі архітектурні традиції, що робить Почаївську лавру тільки цікавішою. У 1831 році комплекс знову став православним і продовжив добудовуватися.

Нині Почаївський храмовий комплекс складається з трьох храмів - Успенський собор (тут зберігається головна святиня Лаври - чудотворна ікона Божої Матері), підземний Храм Іова Почаївського (тут виставлені мощі преподобних Іова і Амфілохія), а також Троїцький та Преображенський собори. Також на його території розташована знаменита п'ятиярусна дзвіниця заввишки 65 метрів, Свято-Духів скит, Річний вівтар, Церква Великомучениці Варвари, Водонапірна вежа, Каплиця на честь 2000-річчя Різдва Христового та багато іншого, що також заслуговує на увагу з архітектурної точки зору. Крім того, на території Почаївської лаври розташована діюча однойменна духовна семінарія, а також готель, де прочани можуть зупинитися на ніч за цілком пристойну ціну, і безкоштовна і платна трапезні, де можна замовити їжу.

Знаходиться Почаїв в 66 км від Тернополя, а більш докладно зі способами дістатися туди можна ознайомитися на офіційному сайті Почаївської лаври.

У святкові дні, і Пасха 2018 не виключення, в 17:00 суботи починається Всенічне бдіння у Свято-Успенському соборі, а в неділю – з 6:00 Рання літургія в Свято-Троїцькому соборі, потім о 8:00 починається молебень преподобним Іову або Амфілохію в Печерному храмі, і, нарешті, о 10:00 Пізня літургія у Свято-Успенському соборі.

До слова, Тернопільська область є лідером в Україні за кількістю замків, а тому можете сміливо поєднати релігійну мету поїздки з пізнавальною. Ось лише кілька з тернопільських замків, на які обов'язково варто звернути увагу: Тернопільський замок в самому Тернополі, оборонна фортеця Збаразький замок, Вишневецький замковий палац, Скалатський замок, Чортківський замок, Кривченський замок, Білокриницький палац (нині приміщення лісотехнічного коледжу).

Шевченківський гай (Львів)

Якщо ви не хочете обмежувати свою подорож суто релігійними заходами, але все ж маєте намір відчути великодній дух, можна відвідати музей під відкритим небом "Шевченківський гай". Офіційно він називається Національний музей народної архітектури та побуту. Климентія Шептицького та розташований по вул. Чернеча гора, 1 у Львові на території ландшафтного парку «Залісся».

Тут зібрано близько 120 пам'яток архітектури із західних областей України, які відмінно передають дух регіону завдяки вдало сполученому горбкуватому ландшафту з відтвореною рослинністю Карпат та історичним будівлям, перенесеним сюди з різних частин Західної України. Серед іншого тут знаходяться і шість церков, у тому числі пам'ятник національного значення - дерев'яна церква 1763 року з села Кривки Турківського району. Цінними експонатами є сільська садиба з будинком 1812 року і стайнею 1903 року з села Либохори Турківського району та бойківська хата 1909 р. із села Тухолька Сколівського району. А найстарішим експонатом вважається селянська хата 1749 року. Також тут можна побачити типові для регіону кузню, школу, тартак, сукновальню, водяний і вітряний млини.

Крім того, у діючій експозиції музею зберігається понад 20 тисяч предметів побуту і народної творчості. При цьому спеціально до Великодня-2018 тут протягом двох місяців проходить тематична виставка «Великдень на Сокальщині», в рамках якої представлена унікальна колекція святкового одягу, вишивки, предметів побуту Сокальщини, тематично об'єднаних ідеєю великодніх свят.

Також у великодні вихідні на території Шевченківського гаю пройдуть тематичні вистави, флешмоби і виступи фольклорних колективів, які допоможуть відчути, як Великдень святкували на Західній Україні наші предки.

Етнокомплекс «Українське село» (село Бузова, Київська область)

Ще один оригінальний спосіб поєднати релігійні цілі з культурологічними та відпочинком – виїхати на Великдень в етнографічний комплекс «Українське село» у селі Бузова в 35-40 кілометрах від Києва. По-перше, гості зможуть відвідати тут етнографічний музей, в якому відтворено життя українського села з його типовою архітектурою, побутом, ремеслами, традиціями, де охочі можуть замовити екскурсії. По-друге, навколо всього цього мальовнича природа, а також є невеликий зоопарк і пташник, що відмінно підходить для відпочинку від міської суєти і трудових буднів, і дітям буде не нудно. Ну і, по-третє, на території комплексу розташований діючий храм УПЦ КП святого великомученика Димитрія Солунського, де бажаючі можуть взяти участь у великодніх богослужіннях 7-9 квітня (Пасха 2018): в суботу в 23:30 відбудеться Пасхальна нічна літургія, у неділю з півночі – Пасхальна рання літургія, у понеділок о 10:00 пасхальний молебень з нагоди Світлого понеділка (Матрони Солунської).

Також на території «Українського села» є колиба, де можна замовити страви традиційної української кухні, та готель, де можна зупинитися тим, хто захоче вибратися на пару днів подалі від міськогу галасу.

До речі, якщо «Українського села» вам виявиться замало – можна продовжити свою подорож до Радомислю в сусідній Житомирській області, в 70 км від Бузової. Саме тут розташований замок-музей Радомисль, який серед іншого знаменитий своєю колекцією домашньої ікони, що налічує понад 5000 хатніх образів з усіх куточків України (що якраз актуально на Великдень).

Також гості можуть відвідати «Папірню» на території замку, де можна дізнатися про традиції ручного виготовлення паперу, які використовувалися близько 400 років тому ченцями Києво-Печерської лаври. Крім того, тут можна прогулятися по ландшафтному парку біля замку серед дерев і скель, річок і водоспадів, а також десятків видів рідкісних рослин і диких тварин та птахів. Ну а бажаючі затриматися тут більше, ніж на один день, можуть зупинитися в гостьових кімнатах замку, виконаних в аскетичному дизайні ранньомодерної епохи ХVII-XVIII ст. Правда, подбати про проживання варто заздалегідь.

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Навіть якщо ви не відзначаєте православний Великдень, все ж попереду на вас чекають три вихідні дні поспіль, які можна витратити на подорож, розбавивши свою щоденну рутину. І нехай до Великодня-2018 залишилося не так багато часу, і за пару днів можна придумати, куди можна вирватися – хоч в Україні, хоч за її межами, було б бажання. Це може бути поїздка в українські Карпати, виїзд за місто або екскурсія в одне з історичних міст України. Головне, не боятися бути іноді спонтанним і не сидіти на місці!

Марина Григоренко