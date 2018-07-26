Палац і захоплюючі краєвиди: подорож в містечко Ко на півдні Швейцарії

Атмосфера в Ко майже утопічна: будиночки, що немов зійшли з листівок, акуратні галявини, дві церкви з розкішними вітражами.

Прекрасним місцем для подорожі стане містечко Ко на півдні Швейцарії. Саме палац Caux Palace надихнув творців Білосніжки і семи гномів. Навколо палацу обертається все життя містечка, населення якого — всього 200 з гаком людей.

Про це пише мандрівниця Аля Яцина в журналі "Новое время". Атмосфера в Ко майже утопічна: будиночки, що немов зійшли з листівок, акуратні галявини, дві церкви з розкішними вітражами. І унікальне почуття згуртованості і спокійної впевненості, що панує всюди. А головна прикраса і гордість Ко — той самий палац.

Він був побудований в 1902 році: тоді як раз по-справжньому сформувався клас людей, які володіють достатніми коштами і вільним часом, щоб подорожувати для задоволення, а не тільки у справі. Перші десять років були золотим часом. У палаці Ко зупинявся індійський махарадж, чиї апартаменти досі показують гостям як найбільш багато і вишукано оформлені. Вже тоді тут були швидкісні ліфти, найкращі технічні рішення, при цьому сотні видів рослин та неймовірний вид з тераси — тут хотілося залишитися надовго.

Далеко не у всіх місцевих жителів є особистий транспорт — в ньому немає необхідності. Громадський тут працює чудово. Подорож на поїзді з Ко вниз, до узбережжя Женевського озера, міста Монтре, займає близько 20 хвилин. Види, що відкриваються по дорозі, ніколи не набридають — так кажуть місцеві жителі, і їм охоче віриш.

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Влітку всі їдуть в Монтре на всесвітньо відомий джазовий фестиваль, призначаючи зустрічі біля пам'ятника Стравінському на набережній. Ще десять хвилин — і ви в іншому популярному туристичному місці, містечку Веве: довгий кам'янистий пляж, раптовий пам'ятник Гоголю і ще більше раптова велетенська вилка, що стирчить з водної гладі Женевського озера. Це символ музею харчової промисловості, і, чесно кажучи, без вилки можна і не помітити скромну будівлю самого музею, проте відвідати його варто.

Смачно поїсти і випити місцевого вина можна в ресторані Le CouCou, що перекладається як зозуля. Для того щоб туди потрапити, будьте готові пішки підніматися в гору близько п'ятнадцяти хвилин. Втім, терпіння буде винагороджено: з галявини, де розташований ресторан, відкриваються захоплюючі види, а проводжати захід найкраще саме з місцевої тераси.

Місцеві трави і овочі, а також вода, яку можна і потрібно пити прямо з-під крана — джерело справжнього здоров'я. Сьогодні в Ко прискіпливо стежать за екологією, у палаці приймають річні з'їзди з питань миротворчості і круглий рік навчають готельєрів зі всього світу основ готельної індустрії. Гостинність без улесливості, самоповага без снобізму: ось формула, завдяки якій відчуваєш себе тут як вдома.

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