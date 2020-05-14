Життя або смерть: чи залишиться цивільна авіація після пандемії

Міжнародні перельоти з України раніше середини червня чекати не варто. Про це свідчить план відновлення регулярного пасажирського сполучення, про який УНІАН повідомило джерело в Міністерстві інфраструктури.

Що буде з авіакомпаніями та аеропортами за цей час важко й уявити. Адже українська пасажирська авіація знаходиться в режимі очікування з кінця березня, коли були закритті кордони для здійснення регулярного пасажирського авіасполучення через загрозу поширення коронавірусу. В зв’язку з цим кількість польотів в повітряному просторі України зменшилася на 96 відсотки. А за результатами квітня авіатрафік зменшився на 90 відсотки!

Таке приголомшливе падіння спіткало не тільки нашу державу. Через пандемію коронавірусу кількість щоденних авіаперельотів впала в рази по всьому світу. Наприклад в Європі, за даними Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (IATA), авіатрафік впав на 90 відсотків в порівнянні з попереднім роком.

Звісно ж круте піке цивільної авіації не може пройти безслідно. Збитків зазнають як аеропорти, так і авіакомпанії. За прогнозами тієї ж IATA, сумарно доходи пасажирських авіаперевізників зменшяться у 2020 році більш ніж вполовину від показників минулого року – на 314 мільярдів доларів.

В той же час аеропорти втратять близько 100 мільярдів доларів доходів. Проте, з кожним днем простою ситуація на ринку погіршується. Адже, навіть, нинішній прогноз виявився утричі гіршим за найбільш песимістичний сценарій, який IATA давала ще півтора місяці тому.

Скорочення в умовах форс-мажору

В цій ситуації авіакомпанії оптимізують свою роботу. Так, угорський лоукостер Wizz Air оголосив, що скорочує майже 20 відсотків штату та зменшує зарплати. Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair також планує скоротити до 3000 робочих місць та урізати зарплату. British Airways, KLM, Lufthansa, United та інші міжнародні перевізники зменшують маршрутну мережу, заморожують інвестиції і скорочують співробітників.

Українські авіакомпанії страждають від коронавірусу не менше і тому вимушені йти на болісні кроки. Так, найбільший вітчизняний авіаперевізник – авіакомпанія МАУ на даний момент оцінює суму своїх збитків в 60 млн доларів.

«На сьогодні ця сума не змінюється, проте, вона може збільшитися, якщо збиткова для компанії діяльність (відсутність польотів, консервація літаків) триватиме довше, ніж закладалося в початкові прогнози», - повідомила УНІАН прес-служба МАУ.

Крім того, перевізник вже почав програму оптимізації діяльності, яка торкнеться як кількості повітряних суден, так і персоналу.

«Однак, зараз важко говорити про конкретні цифри, тому що немає остаточно затвердженого плану рестарту. У будь-якому випадку ми розуміємо, що на початок польотів компанія вже не буде такою, як була до пандемії», - вважають у МАУ.

Разом з авіакомпаніями страждають і українські аеропорти. Асоціація "Аеропорти України" зазначає, що в даний час обсяги коштів авіапідприємств недостатні і не дозволяють забезпечити їх функціонування в умовах продовження карантину.

«Без підтримки держави аеропорти і "Украерорух" не здатні виконувати покладені на них завдання, в тому числі в інтересах безпеки і оборони держави, і будуть змушені зупинити свою діяльність і будь-які польоти в повітряному просторі України ", - підкреслили в асоціації у зверненні до уряду та президента.

Підтримки потребують і підприємства, які забезпечують функціонування цивільної авіації. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, держпідприємство «Украерорух» в умовах консервації потребує фінансування від 150 до 200 мільйонів гривень на місяць тільки на виплату заробітної плати та комунальні послуги.

Рятівний круг для потопаючого

Пережити цей складний час без зовнішньої допомоги цивільна авіаційна галузь не зможе. Адже така масштабна зупинку цієї галузі сталася вперше за всю її історію.

За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, зараз вже більше ста країн запровадили ті чи інші механізми державної підтримки. Так, наприклад Нідерланди та Франція разом вирішили виділити близько 11 млрд євро на підтримку авіакомпанії Air France – KLM.

В Німеччині обговорюється пакет підтримки компанії Lufthansa і, як один з варіантів, входження держави партнером в компанію. SAS (Scandinavian Airlines) отримають 500 млн євро від Швеції, 137 млн ​​євро від Данії і щось ще додасть Норвегія. Ці гроші в основному йдуть на довгострокове кредитування під практично нульовий відсоток. Деякі країни, як от Італія, вирішили націоналізували авіаперевізника.

Окрім того, за словами авіаційного експерта та радника міністра інфраструктури Кирила Новікова, в США, Європі та Китаї мова йде про підтримку не тільки авіакомпаній, а й виробників літаків.

«Скорочення польотів означає й скорочення виробництва літаків. На заводах працює сотні тисяч людей. Загалом у світовій авіації – виробництві, авіакомпаніях і споріднених бізнесах - працює близько 65 млн людей. Тому важливо уникнути масових скорочень», - зазначив він.

Україна поки не може похвалитися масштабною підтримкою своєї авіаційної галузі. На даний момент уряд лише знизив норму відрахувань дивідендів до держбюджету з 90 до 30 відсотків для державних аеропортів «Бориспіль» і «Львів».

Також, як заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністерство буде ініціювати перед урядом прийняти державну програму підтримки авіаційної галузі.

«На мою думку кошти державного бюджету в такій ситуації мають спрямовуватись саме на підтримку компаній, які створюють робочі місця та сплачують податки. Розглядаємо можливість фінансової допомоги, обговорюємо з державними банками питання продовження терміну по наявних кредитах, реструктуризацію, виділення кредитів на пільгових умовах», - сказав УНІАН Криклій.

Міністр наголосив, що обговорюється програма доступних кредитів для українських авіаперевізників.

Ще одним інструментом для підтримки авіагалузі, який могла б зробити держава вже зараз, це зменшення або обнулення акцизу на авіаційне паливо, вважає Новіков.

«Але тут важливий момент. Коли ми говоримо про зменшення якогось податку для однієї галузі бізнесу, то це тягне за собою споріднені галузі. Про зменшення акцизів заговорять усі аеропорти, хендлери. Тому має бути вибудувана державна пріоритетність: який бізнес якірний – такому бізнесу надаємо пільги. Я впевнений, що авіація є локомотивом розвитку економіки та регіонів»,- зазначив експерт.

Відновленню авіакомпаній також, за словами Новікова, сприяло б впровадження ринкових механізмів стимулювання, якими може бути відміна ПДВ на внутрішніх перевезеннях.

На цьому можливі інструменти допомоги з боку держави не закінчуються.

На думку Долінце, ефективним для підтримки авіаційних підприємств стало б надання пільгового періоду по виплаті ЄСВ по оплаті праці. Крім того, за словами експерта, допомогти пережити кризу авіакомпаніям може покриття відсотків або часткове покриття лізингових платежів.

«Адже майже всі літаки українських авіакомпанії знаходяться в лізингу. Тому є сенс говорити про цільові інструменти. Це може бути пряме кредитування з боку держави, а може бути кредитування спільно з комерційними банками», - зазначив він.

При цьому Долінце наголошує, що через не дуже прозору структуру власності невідомо чи буде підтримка з боку власників українських авіакомпаній.

«Маленькі авіакомпанії, переважно чартерні, які складаються з одного-двох літаків, можуть оголосити себе банкрутами. А потім вийти на ринок під новою юридичною особою. На чартерному ринку є якраз велика кількість компаній, які працюють один-два роки, а потім зникають. Літаки мігрують з компанії в компанію. Якщо говорити про великі авіакомпанії – МАУ, SkyUp, Роза вітрів, то для них важливо зберегти стабільність»,- зазначив експерт.

Вижити за будь-яку ціну

У травні карантинні заходи почали послаблюватися, а разом з ними з дня у день активно оживає світова цивільна авіація. Наприклад, Wizz Air уже відновила регулярні рейси з декількох європейських міст: Будапешта, Відня і Лондона.

Деякі авіакомпанії навіть почали продавати квитки на рейси з України. Wizz Air відкрила продаж на польоти з 23 травня, Czech Airline - з 24 травня, а Lufthansa - з 1 червня. Однак, в Міністерстві інфраструктури вже заявили, що авіакомпанії вводять людей в оману, тому що рішення стосовно регулярного авіасполучення ухвалюватиме виключно Кабінет міністрів України.

Очевидно, що до повного відновлення роботи ще дуже далеко. Авіаційні експерти прогнозують, що цього разу наслідки COVID-19 будуть набагато серйознішими, ніж вплив будь-якого іншого відомого в історії фактору.

Тому відновлення галузі навряд чи може настати через півроку після початку падіння, як це траплялось раніше після найбільших криз. Для України, за словами Долінце, ситуація почне вирівнюватися не раніше наступного року.

«Але повноцінне відновлення ринку займе півтора-два роки і буде залежати від економічної ситуації в країні. До кінця року має відновитися внутрішній трафік і 50 відсотків міжнародного пасажиропотоку», - зазначає експерт.

Таким чином, за умови оперативного зняття всіх обмежувальних заходів квартальні показники по пасажиропотокам мають відновитися влітку 2021 року.

Проте чи всі зможуть «зберегти крила» до цього часу? Експерт Новіков вважає, що ні.

««Я думаю, що після кризи кількість авіакомпаній може зменшитися», - впевнений експерт.

Хоча, наприклад, в авіакомпанії SkyUp переконують - в них достатній запас міцності, щоб пережити кризу.

«Скорочення літаків не планується. Ми зараз сім з них переобладнали під вантажні перевезення. Коли розпочне відкриватися авіаційне сполучення між регіонами країни та кордони, ми будемо повертатися до перевезення пасажирів. Однак, і вантажні перевезення залишаться в портфелі компанії», - заявили УНІАН в компанії.

Час покаже, хто зможе вижити, але вже зараз очевидно, що авіаціаційна криза матиме вплив і на авіаційних пасажирів. Адже чекати «допандемійного» пасажиропотоку марна справа, а авіаційні компанії будуть вимушені розпочати жорстку боротьбу за клієнтів.

За словами Долінце, криза може видатися економічно вигідною в першу чергу для лоукостерів, які можуть знизити ціну для захоплення ринку. Дійсно, вже зараз лоукостер Ryanair заявив, що готовий продавати квитки за 99 центів.

«Вони можуть на напрямках, де була жорстка конкуренція з класичними перевізниками досить агресивно зайняти цю нішу. В цілому лоукостери мають запас ресурсів щоб протриматися і потім інвестувати в розвиток маршрутів. Це пов’язано з відсутністю літаків в лізингу та вигідними договорами в аеропортах», - говорить експерт.

В той же час класичні авіакомпанії літають в дорожчі аеропорти, тому ціни на квитки в таких авіакомпаній, за словами Долінце, стануть дорожчими на 10-20 відсотків.

«Причина в тому, що на початкових етапах заповнення повітряних суден буде меншим, а витрати залишаються сталими», - вважає експерт.

Пандемія коронавірусу нанесла приголомшливий удар по світовій цивільній авіації. Реагуючи на безпрецедентний виклик, уряди багатьох країн світу виділяють авіаперевізникам значні суми грошей. Українській владі, яка не може надати фінансування на рівні США або Європи, потрібно прискоритись і вже зараз пропонувати інструменти, які допоможуть врятувати українські компанії. Від цього залежить доля національної цивільної авіації.

Олександр Куницький