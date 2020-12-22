Гід по святкових містечках Києва / фото УНІАН (Денис Прядко)

Де в Києві цього року шукати новорічну казку

Марина Григоренко
этот материал доступен на русском
08:27, 22 грудня 2020
10 хв. 13 Туризм

Цього року через пандемію коронавірусу українці, як і жителі всього світу, залишилися без гучних гулянь на новорічно-різдвяні свята. Ніяких масових гулянь, концертів і вистав. Ба більше, навіть на новорічний корпоратив нормально не зібратися! У Києві, де традиційно на Новий рік і Різдво влаштовувалися наймасштабніші святкування, цього року вирішили обмежитися лише тематичним різдвяними містечками. УНІАН.Туризм розбирався, де в столиці можна спробувати відшукати новорічну казку.

За останні кілька років кияни та гості столиці вже звикли до масштабної програми святкувань Нового року та Різдва в центрі Києва – в першу чергу на Софійській площі та Подолі. Щорічно з 19 грудня, коли урочисто запалюється головна ялинка країни, і до середини січня сюди сходилися натовпи бажаючих перейнятися святковим духом. Ну а в новорічну ніч і на Різдво там влаштовували великі концерти. Як ви вже зрозуміли, цьогоріч всього цього не буде.

Тим не менш, центр Києва, щоб хоч якось підняти киянам настрій, все ж прикрасили до свят і влаштували там кілька різдвяних містечок. Варто відзначити, їх цього року по місту стало навіть трохи більше, ніж минулого – ймовірно, щоб якось розосередити бажаючих зануритися в атмосферу свята. Зокрема, додалися містечка біля Арки Дружби народів та біля Палацу «Україна».

Міст Кличка прикрасили до свят / фото Марина Григоренко

Новорічне містечко на Софійській площі

Головну ялинку країни на Софійській площі урочисто запалили в День святого Миколая - 19 грудня 2020 року. Цього року вирішили не привозити в столицю живе новорічне дерево, замість цього замінивши його штучним.

30-метрова конструкція ще до офіційного запалення встигла стати справжньою «ялинкою розбрату». А все через капелюх, який організатори спочатку вирішили використовувати на верхівці ялини замість традиційної Віфлеємської зірки. Справа в тому, що тематика нинішнього новорічного містечка на Софійській – казковий ліс. Відповідно, в основі ялинки вирішили використовувати гігантський пеньок з фотозонами і казковими персонажами, саму ялину прикрасили іграшками у вигляді шишок, жолудів, білочок, грибочків і так далі, а на верхівку – поставили «відьомський» капелюх.

Капелюх на ялинці на Софійській замінила традиційна зірка / фото УНІАН (Борис Корпусенко)

Втім, більш прихильні традиційним цінностям українці таку оригінальність не оцінили. Своє слово сказали і в ПЦУ. У підсумку, кілька днів фейсбук-холіварів, і капелюх зняли. А на його місце повісили вже звичну зірку.

© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)
© фото УНІАН (Денис Прядко)

Саму Софійську площу накрили великим куполом з ілюмінації – вийшло доволі ефектно. Довжина святкових прикрас склала цілих 20 кілометрів! Втім, і тут не обійшлося без ексцесів – такий вже він 2020 рік: під час церемонії запалювання головної ялинки країни 19 грудня, що супроводжувалася піротехнічним шоу, загорілася одна з гірлянд.

Ялинка на Софійській площі / фото УНІАН (Денис Прядко)

Змінилася і програма заходів на Софійській. Замість концертів цього року тут звучатиме фонова музика, а глінтвейн і їжу продаватимуть з кіосків виключно навинос. З усіх розваг – хіба що фотозони і дитячий різдвяний паровозик. Тим часом пускати на площу будуть партіями по 100 осіб.

Новорічне містечко на Софійській площі / фото УНІАН ( Денис Прядко)

Друга головна новорічна локація столиці традиційно знаходиться на Контрактовій площі. Там вже також встановили ялинку, цього року прикрашену тарілочками з петриківським розписом, червоними іграшками-яблучками, горіхами та великою кількістю жовтих вогників.

Ялинка на Контрактовій площі / фото Марина Григоренко

Також на площі вже встановили кіоски з їжею та напоями, які можна купувати навинос. А ось розважальну частину містечка на Контрактовій ще доробляють – там продовжують конструювати гірку для тюбінгу і ковзанка.

Традиційно на Контрактовій працює колесо огляду, що було завезене в столицю кілька років тому тимчасово і в підсумку залишилося тут назавжди.

Новорічне містечко на Контрактовій площі / фото Марина Григоренко

Крім того, тут з'явилася ще одна розвага – штучна ялинка-карусель, що світиться різними кольорами. Особливо красиво вона виглядає ввечері, якщо йти по вулиці Петра Сагайдачного.

Ялинка-карусель на Контрактовій площі / фото Марина Григоренко

А ось по самій вулиці Сагайдачного цього року вирішили не ставити різдвяні декорації – зараз тут їздить тільки святковий паровозик для дітей.

Новорічне містечко біля Арки Дружби народів

Також у Києві цього року з'явилася Нова повноцінна святкова локація – біля Арки Дружби народів. Над сходами від Європейської площі до майданчика перед аркою повісили «покривало» з білих вогників під назвою «Зоряне небо», і вийшло дуже ефектно.

«Зоряне небо» дорогою до Арки Дружби народів / фото Марина Григоренко

На самому майданчику встановили кіоски з гарячими напоями та святковими частуваннями, а також спорудили гірку. На вихідних там проходили міжнародні змагання сноубордистів і лижників, ймовірно, після цього гірку почнуть використовувати для тюбінгу. Також тут планують облаштувати ковзанку.

Ялинка біля Арки Дружби народів / фото Марина Григоренко

Крім того, «накрили» білими гірляндами «міст Кличка», який з'єднує Арку Дружби народів з Володимирською гіркою, де гостей зустрічає «поле» з куль, що світяться.

Володимирську гірку прикрасили до свят / фото Марина Григоренко

До слова, у столичному управлінні туризму розробили цілий новорічний пішохідний маршрут по святкових локаціях Києва, завдяки якому організатори розраховують розосередити відвідувачів і уникнути стовпотворінь на конкретних локаціях. Довжина його в обидві боки становить майже 8 кілометрів, а складається він з 7 локацій, кожна з яких прикрашена до свят:

  • Софійська Площа
  • Арка Дружби Народів
  • Велосипедно-пішохідний міст
  • Володимирська гірка
  • Алея художників
  • Андріївський узвіз
  • Контрактова площа
Святковий маршрут по Києву 2020-2021 / фото www.facebook.com/kyivtourism

Різдвяне містечко біля Офісу президента України

Святкове містечко, як і роком раніше, встановили і біля президентського офісу на Банковій. Там вже традиційно з'явилася ялинка, яку 18 грудня урочисто запалили президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою. За словами першої леді, нинішня ялинка незвичайна - вона прикрашена іграшками, ескізи для яких намалювали діти з особливими освітніми потребами.

Ялинка біля офісу президента / фото president.gov.ua

Також тут працюватиме ковзанка, карусель, фотозони, резиденція Святого Миколая та кіоски з глінтвейном та солодощами. При цьому, на відміну від усіх інших ковзанок Києва «президентська» буде безкоштовною. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безоплатно на місці катання.

Новорічне містечко біля Палацу «Україна»

Ще одна велика локація, що з'явилася в Києві в цьому сезоні – «Містечко зимових розваг» біля Палацу «Україна». В адміністрації Печерського району столиці запевняють, що саме тут буде знаходитися найвища гірка в столиці, а також простора клвзанка, фуд-зони і яскрава ялинка. Також на території містечка, поділеного на п'ять зон з метою безпеки, функціонуватиме різдвяний ярмарок, де можна буде придбати святкові сувеніри та смаколики. Родзинкою містечка стане Резиденція Святого Миколая з казковим дизайном.

Новорічне містечко біля Палацу «Україна» / фото www.facebook.com/sergey.ristenko

При цьому містечко зимових розваг біля Палацу «Україна» працюватиме цілих 2,5 місяці – до кінця лютого. Організатори також попереджають, що для безпечного перебування на локації необхідно буде дотримуватися дистанції і перебувати в захисних масках.

«Зимова країна» на ВДНГ

Вже не в перший рік потік бажаючих перейнятися святковою атмосферою на себе відтягує ВДНГ, де з початку грудня аж до березня влаштовують тематичний парк розваг «Зимова країна».

«Зимова країна» на ВДНГ запрацювала наприкінці листопада / фото Марина Григоренко

Ця локація відкривається в столиці першою – її урочисте відкриття відбулося ще 12 грудня, проте за фактом локація почала працювати ще з кінця листопада, коли з'явилися перші кіоски з глінтвейном і перекусом, ялинка і святкові декорації.

Святкові декорації на ВДНГ / фото Марина Григоренко

Зараз там вже традиційно працює ковзанка, гірки для тюбінгу, ярмарок новорічних іграшок «Різдвяна Фабрика Мрій», ярмарок сувенірів, квест-кімнати, фуд-корти та резиденція Санти.

Ковзанка на ВДНГ / фото Марина Григоренко

Головна перевага цієї локації – величезна територія, де можна легко розосередитися, що дуже важливо в наші карантинні часи. Крім локацій, створених спеціально під «Зимову країну», на ВДНГ працюють й інші розважальні точки: музеї, виставки, мотузковий парк, виставка метеликів, кафе і багато іншого. Також звідси можна рушити прогулятися ближче до Голосіївського лісу.

Святкова атмосфера на ВДНГ / фото Марина Григоренко

Roshen Winter Village на Деміївській

Ще одна рання локація в Києві – зимове містечко біля кондитерської фабрики «Рошен» на території Roshen Plaza, яку вже не перший рік дуже красиво прикрашають до новорічних свят гірляндами та ілюмінацією. Ця локація працює з початку грудня.

Ковзанка біля Roshen Plaza / фото roshen.com

Зокрема, тут знаходиться ковзанка площею 2 тисячі квадратних метрів, а всередині ковзанки встановлена новорічна ялинка. Тут же є кілька кіосків, де можна купити гарячі напої і легкий перекус.

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Крім того, новорічні ялинки традиційно встановили в кожному районі столиці, щоб ніхто не залишився без шматочка свята. Також різдвяні локації будуть організовані в деяких житлових комплексах і торгових центрах.

Киян все ж не залишили без глінтвейну / фото УНІАН (Борис Корпусенко)

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Як бачимо, в Києві відкрилося безліч новорічних локацій, куда можна буде відправитися перейнятися святковим духом. Головне – дотримуйтесь дистанції, носіть маски, мийте руки і, за можливості, утримуйтеся від походів в новорічні містечка в святкові та вихідні дні, коли там буде найбільше людей.

Бережіть себе і будьте здорові. З наступаючими!

Марина Григоренко

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Теги: КиївРіздвоНовий рікРіздвяний ярмарокпогода у Києві
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