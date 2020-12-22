Де в Києві цього року шукати новорічну казку

Цього року через пандемію коронавірусу українці, як і жителі всього світу, залишилися без гучних гулянь на новорічно-різдвяні свята. Ніяких масових гулянь, концертів і вистав. Ба більше, навіть на новорічний корпоратив нормально не зібратися! У Києві, де традиційно на Новий рік і Різдво влаштовувалися наймасштабніші святкування, цього року вирішили обмежитися лише тематичним різдвяними містечками. УНІАН.Туризм розбирався, де в столиці можна спробувати відшукати новорічну казку.

За останні кілька років кияни та гості столиці вже звикли до масштабної програми святкувань Нового року та Різдва в центрі Києва – в першу чергу на Софійській площі та Подолі. Щорічно з 19 грудня, коли урочисто запалюється головна ялинка країни, і до середини січня сюди сходилися натовпи бажаючих перейнятися святковим духом. Ну а в новорічну ніч і на Різдво там влаштовували великі концерти. Як ви вже зрозуміли, цьогоріч всього цього не буде.

Тим не менш, центр Києва, щоб хоч якось підняти киянам настрій, все ж прикрасили до свят і влаштували там кілька різдвяних містечок. Варто відзначити, їх цього року по місту стало навіть трохи більше, ніж минулого – ймовірно, щоб якось розосередити бажаючих зануритися в атмосферу свята. Зокрема, додалися містечка біля Арки Дружби народів та біля Палацу «Україна».

Новорічне містечко на Софійській площі

Головну ялинку країни на Софійській площі урочисто запалили в День святого Миколая - 19 грудня 2020 року. Цього року вирішили не привозити в столицю живе новорічне дерево, замість цього замінивши його штучним.

30-метрова конструкція ще до офіційного запалення встигла стати справжньою «ялинкою розбрату». А все через капелюх, який організатори спочатку вирішили використовувати на верхівці ялини замість традиційної Віфлеємської зірки. Справа в тому, що тематика нинішнього новорічного містечка на Софійській – казковий ліс. Відповідно, в основі ялинки вирішили використовувати гігантський пеньок з фотозонами і казковими персонажами, саму ялину прикрасили іграшками у вигляді шишок, жолудів, білочок, грибочків і так далі, а на верхівку – поставили «відьомський» капелюх.

Втім, більш прихильні традиційним цінностям українці таку оригінальність не оцінили. Своє слово сказали і в ПЦУ. У підсумку, кілька днів фейсбук-холіварів, і капелюх зняли. А на його місце повісили вже звичну зірку.

Саму Софійську площу накрили великим куполом з ілюмінації – вийшло доволі ефектно. Довжина святкових прикрас склала цілих 20 кілометрів! Втім, і тут не обійшлося без ексцесів – такий вже він 2020 рік: під час церемонії запалювання головної ялинки країни 19 грудня, що супроводжувалася піротехнічним шоу, загорілася одна з гірлянд.

Змінилася і програма заходів на Софійській. Замість концертів цього року тут звучатиме фонова музика, а глінтвейн і їжу продаватимуть з кіосків виключно навинос. З усіх розваг – хіба що фотозони і дитячий різдвяний паровозик. Тим часом пускати на площу будуть партіями по 100 осіб.

Друга головна новорічна локація столиці традиційно знаходиться на Контрактовій площі. Там вже також встановили ялинку, цього року прикрашену тарілочками з петриківським розписом, червоними іграшками-яблучками, горіхами та великою кількістю жовтих вогників.

Також на площі вже встановили кіоски з їжею та напоями, які можна купувати навинос. А ось розважальну частину містечка на Контрактовій ще доробляють – там продовжують конструювати гірку для тюбінгу і ковзанка.

Традиційно на Контрактовій працює колесо огляду, що було завезене в столицю кілька років тому тимчасово і в підсумку залишилося тут назавжди.

Крім того, тут з'явилася ще одна розвага – штучна ялинка-карусель, що світиться різними кольорами. Особливо красиво вона виглядає ввечері, якщо йти по вулиці Петра Сагайдачного.

А ось по самій вулиці Сагайдачного цього року вирішили не ставити різдвяні декорації – зараз тут їздить тільки святковий паровозик для дітей.

Новорічне містечко біля Арки Дружби народів

Також у Києві цього року з'явилася Нова повноцінна святкова локація – біля Арки Дружби народів. Над сходами від Європейської площі до майданчика перед аркою повісили «покривало» з білих вогників під назвою «Зоряне небо», і вийшло дуже ефектно.

На самому майданчику встановили кіоски з гарячими напоями та святковими частуваннями, а також спорудили гірку. На вихідних там проходили міжнародні змагання сноубордистів і лижників, ймовірно, після цього гірку почнуть використовувати для тюбінгу. Також тут планують облаштувати ковзанку.

Крім того, «накрили» білими гірляндами «міст Кличка», який з'єднує Арку Дружби народів з Володимирською гіркою, де гостей зустрічає «поле» з куль, що світяться.

До слова, у столичному управлінні туризму розробили цілий новорічний пішохідний маршрут по святкових локаціях Києва, завдяки якому організатори розраховують розосередити відвідувачів і уникнути стовпотворінь на конкретних локаціях. Довжина його в обидві боки становить майже 8 кілометрів, а складається він з 7 локацій, кожна з яких прикрашена до свят:

Софійська Площа

Арка Дружби Народів

Велосипедно-пішохідний міст

Володимирська гірка

Алея художників

Андріївський узвіз

Контрактова площа

Різдвяне містечко біля Офісу президента України

Святкове містечко, як і роком раніше, встановили і біля президентського офісу на Банковій. Там вже традиційно з'явилася ялинка, яку 18 грудня урочисто запалили президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою. За словами першої леді, нинішня ялинка незвичайна - вона прикрашена іграшками, ескізи для яких намалювали діти з особливими освітніми потребами.

Також тут працюватиме ковзанка, карусель, фотозони, резиденція Святого Миколая та кіоски з глінтвейном та солодощами. При цьому, на відміну від усіх інших ковзанок Києва «президентська» буде безкоштовною. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безоплатно на місці катання.

Новорічне містечко біля Палацу « Україна»

Ще одна велика локація, що з'явилася в Києві в цьому сезоні – «Містечко зимових розваг» біля Палацу «Україна». В адміністрації Печерського району столиці запевняють, що саме тут буде знаходитися найвища гірка в столиці, а також простора клвзанка, фуд-зони і яскрава ялинка. Також на території містечка, поділеного на п'ять зон з метою безпеки, функціонуватиме різдвяний ярмарок, де можна буде придбати святкові сувеніри та смаколики. Родзинкою містечка стане Резиденція Святого Миколая з казковим дизайном.

При цьому містечко зимових розваг біля Палацу «Україна» працюватиме цілих 2,5 місяці – до кінця лютого. Організатори також попереджають, що для безпечного перебування на локації необхідно буде дотримуватися дистанції і перебувати в захисних масках.

« Зимова країна » на ВДНГ

Вже не в перший рік потік бажаючих перейнятися святковою атмосферою на себе відтягує ВДНГ, де з початку грудня аж до березня влаштовують тематичний парк розваг «Зимова країна».

Ця локація відкривається в столиці першою – її урочисте відкриття відбулося ще 12 грудня, проте за фактом локація почала працювати ще з кінця листопада, коли з'явилися перші кіоски з глінтвейном і перекусом, ялинка і святкові декорації.

Зараз там вже традиційно працює ковзанка, гірки для тюбінгу, ярмарок новорічних іграшок «Різдвяна Фабрика Мрій», ярмарок сувенірів, квест-кімнати, фуд-корти та резиденція Санти.

Головна перевага цієї локації – величезна територія, де можна легко розосередитися, що дуже важливо в наші карантинні часи. Крім локацій, створених спеціально під «Зимову країну», на ВДНГ працюють й інші розважальні точки: музеї, виставки, мотузковий парк, виставка метеликів, кафе і багато іншого. Також звідси можна рушити прогулятися ближче до Голосіївського лісу.

Roshen Winter Village на Деміївській

Ще одна рання локація в Києві – зимове містечко біля кондитерської фабрики «Рошен» на території Roshen Plaza, яку вже не перший рік дуже красиво прикрашають до новорічних свят гірляндами та ілюмінацією. Ця локація працює з початку грудня.

Зокрема, тут знаходиться ковзанка площею 2 тисячі квадратних метрів, а всередині ковзанки встановлена новорічна ялинка. Тут же є кілька кіосків, де можна купити гарячі напої і легкий перекус.

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Крім того, новорічні ялинки традиційно встановили в кожному районі столиці, щоб ніхто не залишився без шматочка свята. Також різдвяні локації будуть організовані в деяких житлових комплексах і торгових центрах.

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Як бачимо, в Києві відкрилося безліч новорічних локацій, куда можна буде відправитися перейнятися святковим духом. Головне – дотримуйтесь дистанції, носіть маски, мийте руки і, за можливості, утримуйтеся від походів в новорічні містечка в святкові та вихідні дні, коли там буде найбільше людей.

Бережіть себе і будьте здорові. З наступаючими!

Марина Григоренко

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