Не війною єдиною: історія українського бійця, який пише пісні на передовій (відео)
14:25, 15 травня 2018Війна
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Гліб Бабич - військовий десятої окремої гірничо-штурмової бригади, пише і музику, і слова. Одна з його робіт недавно стала гімном його бригади.
Воїни на передовій не тільки воюють, але і пишуть пісні. Адже більшість з них до війни в мирному житті були і юристами, і ІТ-шниками, і музикантами.
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49-річний Гліб Бабич - військовий десятої окремої гірничо-штурмової бригади, пише і музику, і слова. Одна з його робіт недавно стала гімном його бригади.
А виконали її хлопці з патріотичного групи - "Kozаk system", з яким Гліб Бабич відтепер не тільки дружить, але і співпрацює.
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