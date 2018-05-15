Не війною єдиною: історія українського бійця, який пише пісні на передовій (відео)

Гліб Бабич - військовий десятої окремої гірничо-штурмової бригади, пише і музику, і слова. Одна з його робіт недавно стала гімном його бригади.

Воїни на передовій не тільки воюють, але і пишуть пісні. Адже більшість з них до війни в мирному житті були і юристами, і ІТ-шниками, і музикантами.

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49-річний Гліб Бабич - військовий десятої окремої гірничо-штурмової бригади, пише і музику, і слова. Одна з його робіт недавно стала гімном його бригади.

А виконали її хлопці з патріотичного групи - "Kozаk system", з яким Гліб Бабич відтепер не тільки дружить, але і співпрацює.