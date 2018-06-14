Поліція відкрила вогонь по автівці, яка намагалась прорватися через блокпост в районі ООС (фото)

Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим прийнято рішення про нагородження працівника поліції.

13 червні ввечері працівники поліції зі складу Об’єднаних сил відкрили вогонь по автомобілю Toyota Camry, який проігнорував вимоги дорожніх знаків, розмітки та вимоги працівників Національної поліції про зупинку, збільшив швидкість та намагався спішно виїхати з території блок посту в районі проведення операції.

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Як повідомляє штаб ООС, порушником виявився житель Харкова.

«Попереджувальний постріл вгору та два прицільних влучення в колесо автомобіля виявилися більш дієвими для правопорушників. За мить водій та пасажири автомобіля були передані до відповідних органів, де здійснюється поглиблена перевірка їх діяльності та надається кваліфікована правова оцінка їх діям», – йдеться в повідомленні.

Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим прийнято рішення про нагородження працівника Національної поліції, який «умілими діями правильно виконав завдання з несення служби на блокпосту та припинив правопорушення».