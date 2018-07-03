У госпіталі помер тяжкопоранений український морпіх
11:45, 03 липня 2018Війна
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Командування та особовий склад ВМС висловлюють співчуття рідним і близьким військовослужбовця.
Морпіх помер у госпіталі / фото inshe.tv
У госпіталі внаслідок тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойових завдань в зоні ООС, помер морський піхотинець.
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Матроса звали Федоров Едуард Юрійович. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
"У госпіталі внаслідок тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойових завдань із захисту незалежності та територіальної цілісності України, пішов з життя морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, у зоні відповідальності 92-ї бригади в районі Авдіївки знищено один з бліндажів терористів.
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