На Донбасі сьогодні бойовики 6 разів відкривали вогонь по ЗСУ

На Донбасі сьогодні російські окупаційні війська 6 разів відкривали провокаційний вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це прес-центр Об'єднаних сил повідомляє в Facebook.

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"Озброєння та військова техніка, яка згідно Мінських домовленостей має бути відведена на визначені відстані, не застосовувалася", - йдеться також у повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку ворог обстрілював українські позиції поблизу населеного пункту Кримське зі стрілецької зброї та гранатометів. На Світлодарському напрямку противник вів вогонь з підствольних гранатометів.

На Горлівському напрямку позиції Об’єднаних сил біля Південного були обстріляні з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку противник з гранатометів та стрілецької зброї обстрілював захисників Авдіївки.

На Маріупольському напрямку російські найманці вели турбуючий вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Збройних сил України поблизу Водяного.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовилась встановити режим припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком жнив.