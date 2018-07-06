Влучний постріл українського снайпера на Донбасі потрапив на відео
07:17, 06 липня 2018Війна
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В об'єктив потрапив момент влучного пострілу українського снайпера.
У кадрі чути переможний клич військового / Скріншот
У мережі опубліковано відео нічної перестрілки між терористами та українськими захисниками.
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Кадри на своїй сторінці у Facebook оприлюднив офіцер 53-ї ОМБр ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".
На записі зафіксовано момент влучного пострілу українського снайпера і чути його слово "є".
Як повідомляв прес-центр ООС, українські військові розгромили ДРГ бойовиків на Горлівському напрямку. Один диверсант загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, ще 6 були поранені.
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